Přes poslední porážku s Brnem nebyl kouč Predrag Benáček s výkonem týmu vyloženě nespokojen. Favorit utkání ve svůj prospěch zlomil až ve čtvrté čtvrtině.

„Nálada v kabině v poslední době není ideální, už bychom potřebovali vyhrát,“ přálo si po středečním duelu křídlo BK Olomoucko Erik Klepač.

Jenže ladění na vítěznou notu bude hodně náročné. Vedoucí Nymburk si možnost porážky ani nepřipouští. „Pouhý pohled na soupisku soupeře vzbuzuje respekt. Nymburk má reprezentanty i na střídačce, je dlouhodobě úspěšný v evropských pohárech. Čeká nás nejsilnější možný soupeř,“ má jasno trenér hanáckého celku Predrag Benáček.

Navíc půjde o pikantní souboj. Reprezentant a největší tahoun BK Olomoucko Lukáš Palyza se začátkem prosince přesunul právě do Nymburku a s týmem v Prostějově se ani nestihl rozloučit.

„Moc mě to mrzí. Jednání z jejich strany bylo velmi vstřícné a já jim chci moc poděkovat za to, že mi přestup umožnili, ačkoli jsem měl smlouvu až do roku 2022. Když se ta situace naskytla, tak i oni pochopili, že moje ambice jsou vysoké a v probíhající sezoně se nepodaří tým pozvednout tak, abychom bojovali o nejlepší čtyřku,“ řekl Palyza pro klubový web úřadujícího mistra.

Hanáci se zkrátka u řeky Labe pokusí o zázrak. „V naší situaci to bude především velká škola pro naše mladé hráče. Uvidíme, jak dlouho nám vydrží sily. Pokusíme se být důstojným protivníkem,“ uzavřel Predrag Benáček.