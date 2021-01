Momentálně je společně s Nemanjou Bezbradicou hlavním bodovým lídrem. „Druhá polovina soutěže mi zatím docela vychází,“ pochvaluje si střelec, který se blíží průměru 14 bodů na zápas.

Davide, začněme hodnocením sobotního utkání, které jste prohráli s Ostravou 93:100 po prodloužení. Kde byla hlavní příčina, že to dopadlo takhle?

Příčin bylo několik, ale zásadní bylo, že jsme prostě nezvládli poslední čtyři minuty. Asi není třeba se vymlouvat na nikoho jiného než na nás. Bohužel jsme nebyli schopní dát jediný koš ze hry a dotáhnout desetibodový náskok do vítězného konce. Je to škoda.

Hodně emotivní byl nejen samotný závěr. Necítili jste, že vám v některých momentech takříkajíc nebylo přáno?

Bylo tam spoustu sporných momentů, které nakonec bohužel vyzněly v náš neprospěch, ale s tím se nedá nic dělat. My jsme si to prohráli sami a nezbývá nic jiného, než se z toho poučit a takové zápasy příště dohrát vítězně.

Projevila se v závěru nezkušenost omlazeného týmu? Navíc už byli někteří hráči vyfaulovaní.

Rozhodně. Nakonec jsme skončili se třemi vyfaulovanými hráči ze základní pětky. S tím, že je nás opravdu málo a hraje spoustu mladých a nezkušených hráčů, tak nás hrozně bolí, když se tolik hráčů vyfauluje.

Znovu jste potvrdil roli střelecké opory. Dal jste 22 bodů, stejně jako nedávno proti Opavě. Při vítězství v Pardubicích (30 bodů) jste nasázel pět trojek, což je váš ligový rekord. Jste v ideální formě?

Asi se to tak dá říct, ale myslím, že se celkově zvedla naše hra a hrajeme dobře jako tým. Spoluhráči mě skvěle nacházejí a spíš si tedy myslím, že je to zásluha kolektivního výkonu. Dostal jsem se ke spoustě otevřených střel. Ale v posledních zápasech se mi daří a doufám, že formu udržím do konce sezony.

Situace v tabulce ale není dobrá, z posledního místa jste se neodlepili. Příčin je pochopitelně celá řada, jaké vidíte hlavní důvody vy?

Na začátku sezony jsme měli tým poskládaný velice slušně. Prohráli jsme několik zápasů o pár bodů, nebo dokonce o bod. Vybavuji si domácí zápasy s USK Praha a s Pardubicemi a taky utkání s Nymburkem, které jsme prohráli o tři body. Byla spousta těsných zápasů, pak bohužel přišla koronakrize a odešel Leon Šantelj. Potom z finančních důvodů musel opustit klub i Lukáš Palyza, což byl náš lídr, takže nám trvalo, než jsme se z toho nějak vzpamatovali. Momentálně je situace taková, že nás není tolik zkušených hráčů, abychom přesně takové zápasy, jako ten s Ostravou, dokázali v koncovce, nebo celkově ve druhých poločasech, zvládat. Tam je naše achillova pata. Kádr máme limitovanější a často nám chybí síly nebo zkušenosti. To nás pak stojí vítězství.

Složitým obdobím jste si prošli už na podzim. Po nákaze, která zasáhla skoro celý váš tým, jste museli naskočit do hry bez většího tréninku.

Bylo to těžké pro všechny týmy. Ze dne na den se rozhodlo, že se znovu může trénovat v halách a my jsme zrovna v té pauze všichni prodělali covid. Pro nás ten restart byl asi ještě o něco horší, že jsme nemohli dostatečně natrénovat. Po fyzické stránce jsme na tom nebyli vůbec ideálně. Ale to už je minulost a teď se musíme soustředit na to, co nás čeká ve zbytku sezony, snažit se urvat ještě nějaká vítězství a poprat se ve skupině A2.

V týmu zůstal jediný cizinec, srbský pivot Bezbradica. Jak vlastně zapadl do kabiny?

Nemanja zapadl fajn, je to dobrý člověk a i hráč. Má spoustu zkušeností i z Euroligy, když hrál za Partizan Bělehrad. Může mladým hráčům, respektive nám všem, protože je tady nejstarší, předat spoustu zkušeností. I pro něj je to trochu těžší, že je tady sám cizinec, ale řekl bych, že zapadl do kabiny dobře a není žádný problém.

Je na něm ale cítit horkokrevná povaha? Tu ukázal i v poslední minutě s Ostravou, kdy se neudržel a vystartoval na soupeře. V prodloužení už na hřišti chyběl.

Tohle si nemůžeme dovolit dělat, zvlášť v takové situaci. On sám ví, že to byla chyba a víme to všichni.

Od trenéra tedy asi pochvalu nedostal, že?

Nedostal pochvalu od nikoho… Ale k zápasu zkrátka takové věci patří. Bylo tam spousta emocí a občas je to těžké kontrolovat.

Pojďme ještě zpět k vašemu působení v BK Olomoucko. Nebál jste se loni přijít do týmu, kde je váš otec sportovní manažer?

Určité obavy tam byly (usmívá se). Já jsem původně jít k otci hrát nechtěl, minulý rok jsem se raději rozhodl pro Hradec Králové. Ale před letošní sezonou jsme se dohodli tak, že to bude nejlepší řešení a zatím si myslím, že to funguje bez problému. Snažím se to nevnímat, nezatěžovat se tím a myslím, že to je v pohodě.

Díky tomuto přestupu hrajete prakticky doma, což je příjemná změna, že?

Já jsem tady odehrál spoustu zápasů v kategorii U14. Jezdil jsem sem každý den na tréninky z Olomouce a hala je pro mě odjakživa domácím prostředím. Jezdil jsem se sem dívat na zápasy ještě když byl taťka asistent i trenér. Prožil jsem tu spoustu zážitků. Když jsem byl malý, tak jsem se na hráče díval a chtěl jsem jednou na té palubovce hrát. I když ta situace ohledně basketu je trošičku jiná, tak je to pořád příjemný pocit tady hrát.

Významnou část kariéry jste strávil v USA. Na co jste si po návratu z americké NCAA musel v české soutěži nejvíc zvykat?

Možná na tempo hry, ale neměl jsem vyloženě problémy, že bych si nemohl na něco zvyknout. Ale přece jen je to úplně jiný basketbal, hraje se hodně promyšlených akcí, není to stále jedna na jedna a rychle dopředu. Už hraji proti dospělých třicetiletým chlapům, takže rozdíl je i ve fyzičnu. Ale nic mi nedělalo extrémní problémy.

Vzhledem k tomu, že se z vás stává bodový lídr, dá vám tahle komplikovaná sezona hodně zkušeností do dalších let?

Vnímám to tak, že druhá polovina soutěže mi zatím docela vychází, ale je to opravdu sezona nahoru – dolů. Vstup jsem do ní měl špatný, nebyl jsem spokojený s tím, jak hraji, chyběla mi šťáva. Vracel jsem se po docela těžkém zranění, kdy jsem měl zlomený kotník. Jsem rád, že to teď jde spíš nahoru a tam se to budu snažit udržet. Ještě to pořád může být dobrá sezona, stále se to dá zachránit. Ani já, ani nikdo z týmu ještě nevěšíme hlavu a budeme se snažit bojovat.

Podle rozpisu byste měli hrát až 13. ledna v Ústí. Přijde vhod delší pauza?

Já delší pauzy vůbec nemám rád. Radši se držím v zápasovém tempu a nejradši bych hrál zápas co tři dny. Vůbec mi pauzy nevyhovují, ale zase je to příležitost pro nás něco potrénovat. Těžko říct, jestli nám pauza nějak prospěje, ale jelikož nás je méně, tak se nějaký odpočinek snad bude hodit.

David Pekárek

Narozen: 26. 1. 1996 v Olomouci

Výška: 203 cm

Pozice: křídlo

Předchozí kluby: BK Prostějov, Fordham (USA), GBA Praha, Hradec Králové

Bodový průměr v letošní sezoně: 13,9

Průměrná minutáž: 30,9