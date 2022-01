„Chtěli jsme hotového hráče, který může týmu okamžitě pomoci a na klíčovém postu rozehrávače se podělit o minuty s Lukášem Feštrem. Milutin by nám měl pomoci. Může navíc nastupovat i na křídle a to nám dává další možnosti při skládání základní sestavy i další rotace,“ říkal tehdy sportovní manažer klubu Michal Pekárek.

A zpočátku to vypadalo, že šlo o trefu do černého. Hned v prvním duelu na půdě Děčína zaznamenal nejvíce bodů ze všech hráčů Olomoucka, konkrétně šestnáct.

FOTO: Posila Olomoucka zaznamenala nejvíce bodů, přesto Hanáci v Děčíně padli

Ani v dalších zápasech bodově příliš nezaostával a s průměrně třinácti body na utkání patřil mezi nejlepší střelce. Jenže sázet koše není vše.

„Umí uvolnit své spoluhráče, navíc je nebezpečný při střelbě z dálky a to potřebujeme. Dobře čte hru, pokud má volnou cestu, najede si pod koš. Ve třiceti letech je to komplexní hráč, věříme, že do našeho týmu rychle zapadne,“ myslel si na začátku angažmá Dukanoviče Pekárek.

Ale rodák z Cetinje se na palubovce hledal a poměrně často ztrácel míče. Týmu se snažil pomoci, souhra se spoluhráči ale vázla. „Snahu měl, někdy se ale nesoustředil výhradně na zápas,“ hodnotí nyní výkony Dukanoviče Pekárek.

Škoda! Olomoucko trápilo favorita, ale promrhalo v závěru nadějný náskok

Hráč, který má v životopise černohorskou, bosenskou, tureckou, druhou adriatickou ligu či bronz z české nejvyšší soutěže v dresu Opavy, odehrál za Olomoucko pět zápasů a další už nepřidá, protože se s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce.

„„Bylo to vzájemné. Přišel s tím, že se mu stýská po domově. V takové situaci nemá smysl hráče držet v klubu jen na základě platné smlouvy,“ prozradil Pekárek.

Klub nyní hledá náhradu. „Určitě kádr doplníme,“ uzavřel sportovní manažer.

Olomoucko hlásí další posilu. Přichází Černohorec Djukanovič