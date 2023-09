„Byl jsem tři týdny mimo, jelikož jsem měl problém se zády a ještě předtím jsem byl na dovolené. Protože se to tak blbě sešlo, nehrál jsem ve výsledku přes měsíc. Teď už trénuji, ale je pro mě náročnější se dostat zpátky do své běžné formy. Navíc mě před zápasem začalo v těch zádech zase trochu bolet a necítil jsem se úplně extra dobře. Snad se ale už brzy do formy a optimální herní pohody dostanu," popsal svůj aktuální stav tento 26letý borec.

V zápase s Libercem Hanáci vedli od desáté minuty díky přesné trefě Martina Lapčíka a měli hru poměrně pod kontrolou. Severočechům se však podařilo srovnat ve 33. minutě a během 36. nasázet do branky střežené Danielem Javorskim další dva góly. Olomoučtí se pak zmohli už jen na kontaktní trefu Davida Lošťáka, který se prosadil jen několik sekund poté, co právě Šipka poslal míč z nařízené penalty do pravé tyče.

„Byla škoda, že se nám za stavu 1:0 nepodařilo přidat nějaké další branky navíc. Šancí jsme si na to vytvořili dost, ale koncovka byla naší největší slabinou. Mimo to přišlo i špatné řešení některých situací, kdy jsme mohli jít do přečíslení, ale nakonec jsme se ani do koncovky nedostali," litoval Šipka.

Za svým snem si jdeme dál

Po výsledku 2:3 si tak olomoučtí futsalisté připsali již třetí prohru z úvodních tří zápasů a byť je před nimi ještě střetnutí více než dost, dá se s jistotou říci, že zatím v žádném případě nenaplňují ambice, které si stanovili před sezonou.

„Je pravda, že jsme si začátek představovali trochu jinak. Bohužel jsme se v prvních dvou kolech nesešli v plné sestavě a všichni jsme byli až proti Liberci. Věřili jsme tedy konečně v bodový zisk. To ale nevyšlo," vysvětluje zklamaně.

„To nás ale nezastaví. Za naším snem, kterým je účast v play-off, si půjdeme dál. Věřím, že v dalších zápasech už ty kýžené body získáme a už tu smůlu konečně prolomíme," dodal ale ihned.

U sousedů již pátým rokem

Kromě futsalu a práce učitele tělocviku a zeměpisu se Jan Šipka, stejně jako všichni jeho spoluhráči, věnuje i klasickému velkému fotbalu. Ovšem ne v Česku, ale v Rakousku. Už delší dobu je totiž hráčem celku Fels am Wagram hrajícího nižší soutěž nazvanou Zweite Klasse.

„Jsem tam moc spokojený. Hraji za ně už pátým rokem a doufám, že mě tam také mají rádi. Kolikrát se spoluhráči i po zápasech chvilku zůstanu a posedím. Dobře se mi tam i jezdí. Trénuji ale tady v Česku. Není to tím, že bych se tréninkům vyhýbal, ale jde o to, že učím a bylo by to už opravdu náročné," popisuje.

A jak se vlastně k tam dlouhému zahraničnímu působení dostal? „Doporučil mi to jeden známý. Dojel jsem tedy na přátelák, který se mi povedl a už si mě nechali. Úroveň hry tam ale není nějak extra vysoká. Dalo by se to srovnat třeba s naší I. A třídou. Je tam ale velký rozptyl. Některé týmy by u nás mohly hrát kraj, jiné bych zase řadil do I. B třídy," uzavírá Jan Šipka.