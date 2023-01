„Dnes to opravdu bolí. Odvedli jsme totiž velice dobrý výkon, ale bohužel. Mohli jsme dát na 6:5, místo toho jsme z protiútoku inkasovali. Tam jsme to mohli zlomit," smutnil po zápase navrátilec do olomoucké sestavy a také stabilní střelec Jan Šipka. „Byla to ale jen jedna ze šancí. Měli jsme například k dispozici tři desetimetrové kopy a dali pouze jeden," dodal ale hned po dalším nádechu.

Musím hrát i přes prášky

Ten svému celku chyběl už od 16. listopadu, kdy si v zápase proti Ústí nad Labem udělal výron na noze. Poprvé nastoupil až v prvním ponovoročním zápase na palubovce Plzně. A nutno říci, že společně s ním Hanákům chyběly i jeho přesné zásahy.

„I když většinou na zranění moc netrpím, nyní se mě to drželo dlouho. Už se ale pomalu dostávám do obvyklé formy. I přesto, že to ještě není stoprocentně zahojené. Holt musím hrát i přes nějaký ten prášek. Ani fyzicky na tom ale ještě nejsem stoprocentně. Musím ještě potrénovat," vysvětluje.

V zápase proti Slavii pak byl Šipka jedním z těch, kteří řídili vyrovnání z na první pohled již neřešitelného stavu 2:5. Sám do statistik přispěl dvěma góly a jednou asistencí a byl tak u poloviny všech střeleckých úspěchů.

„Začali jsme pořádně napadat a pro slávisty to nebylo nic příjemného. Možná kdybychom tak začali hrát o něco málo dřív, mohl být výsledek ještě lepší," popisoval dění na hřišti z pohledu sebe i svého týmu.

Zimní příprava nám zatím nepřekáží

Většina olomouckého manšaftu se mimo futsalu věnuje i velkému fotbalu a zrovna leden je obdobím klasických zimních příprav. Další dotaz tak logicky musel směřovat k tomu, zdá tento fakt týmu spíše pomůže zlepšenou fyzičkou, anebo naopak ublíží horší docházkou na tréninky.

„Nemůžu to moc hodnotit, protože zrovna já hraji v Rakousku, kam jezdím jen na zápasy a trénovat nemusím," směje se. „Když ale budu mluvit za tým, tak nás to zatím nijak nelimituje. Na tréninky se scházíme normálně a v hojném počtu," dodává už ale s vážnější tváří.

V Plzni jsme poseděli až do rána

Do konce základní části 1. Futsal ligy zbývá posledních sedm kol a parta okolo hrajícího kouče Martina Janečky se nyní ocitá na hraně postupu či nepostupu do play-off. Lépe řečeno je na desátém místě, přičemž oproti desátému Liberci mají jen horší skóre. Dá se tedy říci, že už půjde o všechno.

I přesto všechno ale Šipka přichází s jedním možným trumfem v rukávu: „Jelikož si všechno organizujeme sami a jsme dobrá parta, žádný extra tlak na nás vyvíjen není. Tím nemáme zbytečně svázané nohy."

„I když jsme minulý týden vysoko prohráli s plzeňskými profíky, odjížděli jsme s úsměvem na tváři. Navíc jsme tam i poseděli do pozdních hodin, domů přijeli kolem páté ráno a další den normálně fungovali. Připouštím ale, že jsme ve výsledku těch bodů mohli mít více. To je ale otázka zkušeností. Snad nyní proti slabším soupeřům uhrajeme bodů co nejvíce a play-off nakonec uděláme," říká.

Do Mýta se těšíme

A hned první takový zápas čeká Olomoučany již příští pátek, kdy se představí ve Vysokém Mýtu. Tedy na hřišti týmu, který znají dobře již z loňského druholigového působení a navíc v současné tabulce zaujímá úplně poslední pozici.

„Většina týmů se tam moc netěší, ale my ano. Díky jejich malé hale bude zápas hodně soubojový, což nám vyhovuje. Navíc se nám ztama zatím vždy podařilo odvézt body, což máme v hlavě jak my, tak určitě i oni," uzavřel Jan Šipka.