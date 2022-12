„Zatím se navíc držíme na příčkách zajišťující play-off a cíle nemáme nízké. Chceme se udržet v první lize a myslím si, že i tento zápas, který jsme tak vysoko prohráli, nás posunul zase dál. Za zmínku také stojí, že se s námi skoro každý soupeř trápí, viz minulé domácí utkání se Spartou," dodal.

Jak už bylo řečeno, mají olomoučtí futsalisté na svém kontě po třinácti odehraných střetnutích deset bodů za tři vítězství proti Vysokému Mýtu, Helasu Brno a Ústí nad Labem a také za remízu s Libercem.

A i když je to pro ně v jejich premiérovém ročníku mezi elitou obrovský úspěch, Tilkeridis dobře ví, že mohlo být na Hané ještě o něco veseleji.

„Kromě Sparty nás trápí ještě další dvě utkání. Shodou okolností byly obě domácí, a to s Mělníkem a Libercem. V prvním případě jsme měli mít alespoň bod a v tom druhém jsme pak měli jednoznačně vyhrát. Kdyby to vyšlo, byli bychom v tabulce ještě někde úplně jinde," konstatuje.

A na kom podle něj až překvapivé úspěchy týmu, který nemá žádný velký realizační tým a většinu věcí si v podstatě obstarává sám, vlastně stojí? „Jedinečnou a klíčovou osobností je náš hrající trenér Martin Janečka. Snažíme se to ale nestavět na jednotlivcích a hrajeme jako jeden tým. Bojujeme jeden za druhého a snažíme se vždycky navzájem podporovat," připomíná.

Česká nejvyšší futsalová soutěž právě překlenula svou první polovinu a nabízí svým účastníkům trochu svátečního oddechu, když své další kolo započne až týden po novém roce. Co budou mít Hanáci do té doby na práci?

„Program bude takový, že si sedneme na gauč, budeme jíst cukroví a trošičku přibereme, ať jsme po novém roce trošku silnější," zasmál se brzy pětadvacetiletý borec.

„To byla trochu nadsázka. Určitě si ale chceme všichni trochu odpočinout, protože jsme měli náročnou sezonu. Každý z nás absolvoval v kombinaci s velkým fotbalem velkou porci zápasů. Máme ale naplánovaný silvestrovský fotbálek a po novém roce hned startujeme přípravu na první zápas v Plzni," dodal už s vážnějším výrazem v obličeji.

Na závěr pak Nikolas Tilkeridis přidal ještě k již vyřčeným ambicím, kterými jsou udržení se v první lize a ideálně účast v play-off, ještě jeden důležitý cíl. „Budeme se snažit přilákat co nejvíce lidí na zápasy do Velké Bystřice, protože jsme se už rozhodli, že v ní zůstaneme až do konce sezony. Zjistili jsme totiž, že se tam cítíme dobře a i po herní stránce nám tamní hala sedí více."