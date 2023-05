Dvacet bodů v deseti kolech základní části Superligy malého fotbalu vybojoval tým Olomouc Mighty Ducks. Stal se tak, pro někoho nečekaným, vítězem východní skupiny a do play-off postoupil z první pozice. Ve čtvrtfinále narazí na obhájce titulu pražskou Hanspaulku.

Mocní kačeři v této sezoně jen potvrzují, že mladý kádr dozrál a má šanci na velký úspěch. „Play-off je dobrý základ, na kterém už se dá stavět. Medaile z malého fotbalu by byla ale samozřejmě hezká věc,“ řekl olomoucký ofenzivní záložník Vojtěch Pazdera.

První příčku Hanáci udrželi o bod před Jihlavou a Brnem. „Je to obrovský úspěch. Zasloužená odměna pro všechny lidi, kteří se o malý fotbal v Olomouci zajímají. Vytvořila se dobrá parta kluků, která se schází na domácí i venkovní utkání, což je v této soutěži základ úspěchu,“ podotkl čtyřiadvacetiletý hráč.

V jarní části ovšem Hanáci zaostali za podzimními výkony, po dvou prohrách se radovali z vítězství až v závěrečném kole, kdy na hřišti posledních Pardubic vyhráli 4:3 až po penaltovém rozstřelu. „Soutěž je velmi vyrovnaná. Tabulka vždy může ukázat určitého favorita zápasu, ale každý tým v lize má kvalitní hráče a je konkurenceschopný. Vše záleží pouze na přístupu k daným utkáním,“ upozornil Pazdera.

Olomouc ovšem potřebuje navázat na úspěšnější první půlku sezony, aby ve vyřazovacích bojích uspěla. „Nemyslím si, že by nějaký tým extra dominoval. V každém zápase jsou šance padesát na padesát. Zahráli jsme super podzim, jaro bylo výsledkově horší,“ uznal vicemistr světa do 23 let.

Ve čtvrtfinále narazí na silnou Hanspaulkou, která ze čtvrté pozice západní skupiny ztratila na příbramského lídra pouze bod. „Play-off je vždy hodně opatrné a nervózní. Hanspaulka je zkušený tým, který má v kádru šikovné kluky, na druhou stranu jsme se celý rok neviděli navzájem hrát a moc nevíme co od sebe čekat. Myslím, že to bude vyrovnané. Ať postoupí ten lepší,“ burcoval.

Olomoucký šikula si svými výkony v celostátní soutěži řekl o reprezentační pozvánku na mezinárodní turnaj v malém fotbale, který od pondělí do soboty hostí ázerbájdžánská metropole Baku. Nad nabídkou dlouho neváhal. „Turnaj je v termínu fotbalové sezony, takže mě na jednu stranu mrzí, že nepomůžu klukům v týmu, ale reprezentace by měla být u všech hráčů vždy na prvním místě. Těším se,“ prohlásil.

Klání v Baku Tennis Academy se koná k výročí sta let od narození bývalého prezidenta země Heydara Aliyeva a svěřenci kouče Stanislava Bejdy se střetnou ve skupině A nejprve s domácím výběrem (0:0), následně se Srbskem (2:2), Gruzií (6:3) a Itálií. „Malý fotbal šel kvalitou rychle nahoru. Každý tým je dneska už velice kvalitní soupeř. Po dlouhé době jede trochu jiný český celek, než na který je každý v malofotbalovém prostředí zvyklý. Úspěch určitě bude, pokud se my mladí dokážeme poprat s mezinárodní scénou a být kladným přínosem do budoucnosti. Myslím si, že výsledek bude na turnaji mírně druhořadý, na druhou stranu jsme Česká republika a jedeme tam potvrdit jméno, které nám kluci v minulosti v malém fotbale získali,“ poznamenal Pazdera.

I olomoucký mladík má šanci zabojovat v národním dresu o mistrovství světa, které od 26. října do 4. listopadu hostí Spojené arabské emiráty. „Momentálně je nějaký užší výběr hráčů, kteří mohou pomýšlet na mistrovství světa. Pouze si přeju, ať jedou ti s nejlepší formou a přiveze se nějaká placka domů,“ pověděl skromně.

