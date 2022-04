„Pro mě osobně to bylo velmi smolné. Ani zápas jako celek se ale nedá moc popsat slovy. Nedaly jsme do toho všechno. Určitě ne to, co jsme do toho dát měly,“ říkala po zápase smutná Zuzana Šepeľeová, zatímco si ledovala svůj vymknutý kotník.

„Myslím si, že nedostatek motivace za tím nebyl. Tedy alespoň doufám. Problém byl hlavně v tom, že nám ta náročná semifinálová série vzala velkou část jak fyzických, tak i mentálních sil. A to se poté i ukázalo,“ pokračovala.

Vysokoškolačky v semifinále vedly s Brňankami z Králova Pole 2:1 na zápasy a v domácím čtvrtém zápase měly dokonce v tie-breaku mečbol. Ten však nevyužily, prohrály a neuspěly pak ani v rozhodujícím pátém mači.

„Měly jsme sérii ukončit v tom čtvrtém zápase. Chyběl tam ale jeden míč, neukončily jsme to a po morální stránce jsme hodně poklesly. Ukázalo se to i na pátém zápasu v Brně, ve kterém jsme sice ještě vyhrály dva sety, ale už to nebyla ta naše hra,“ popisovala zklamaná bojovnice.

Teď už se s tím ale nic dělat nedá. Sezona 2021/2022 je pro Hanačky minulostí a je třeba se dívat vpřed. Nejlépe už do sezony příští. „Budu tady pokračovat. Podepsala jsem smlouvu i pro příští sezonu,“ potvrdila třiadvacetiletá opora týmu.

A jaké budou mít Vysokoškolačky ambice? To ještě nevím. Přece jen bylo play-off, a tak jsme se snažily soustředit jen na něj. Já ale doufám, že ambice budou ty nejvyšší. Alespoň já osobně takové mít budu. Rozhodně už nechci skončit znovu bez medaile. Jisté je, že proběhnou nějaké změny v kádru a doufám, že budoucí spoluhráčky to budou mít nastavené podobně jako já,“ přeje si.

„Zranění se budu snažit dát co nejdříve do pořádku, protože 5. května už mám nastupovat v Púchově na reprezentační sraz, kde se budeme připravovat na na zahájení Zlaté Evropské ligy. Na druhou stranu to ale rozhodně nebudu chtít uspěchat,“ uzavírá Zuzana Šepeľeová.