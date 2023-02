Dva z olomouckých borců si v Thajsku dokonce domluvili i zápasy. A to ne jen tak ledajaké. Michaela Hlaváčiková bude zápasit 23.2. na Pattayi na tamním nejznámější stadionu Max Muaythai. Před ní zde už ke svým střetnutím nastoupili Štěpán Guba a Domenico Naswetter.

O den později nastoupí už podruhé ve své kariéře Domenico Naswetter na jednom ze dvou nejstarších a nejuctívanějších stadionů pro thajský box na světě Radjadamnern.

Začátkem března se pak všichni borci vrací do Olomouce, aby doladili přípravu v domácích podmínkách.

HLAVNÍ KARTA 31.3.2023 - Olomouc, pavilon A, výstaviště FLORA



Štěpán Guba vs Jiří Páv 3x3min, 71kg, muaythai

Marcela Šafranová vs Dominika Filec, 5x3min, 61,24kg, muaythai - Souboj o mezinárodní profesionální titul C.M.T.A.

Martin Švarc vs Kamil Janik, 3x3min, 91kg, K1

Michaela Hlaváčiková vs Ajsa Nardelotti, 3x3min, 60kg, muaythai

Petr Bartoněk vs Attila Szerján, 3x3min, 90kg, MMA striking

Domenico Naswetter vs Tymur Didiaiev, 3x3min, 71kg, muaythai

Alexandra Zieglerová vs Karolína Hefferová, 3x2min, 60kg, muaythai