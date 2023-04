Veliké ambice před sezonou a nakonec boj o záchranu až do předposledního kola. Tak by se ve zkratce dala popsat sezona v podání basketbalového klubu BK Redstone Olomoucko. Posezónní tisková konference se ale nenesla ve smutku, ale spíše v očekávání nových lepších zítřků.

Posezónní tisková konference klubu BK Redstone Olomoucko | Foto: Deník/David Kubatík

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme se zachránili. To je ale tak to jediné, co o sezoně mohu říct pozitivního. Šli jsme do ní s úplně jinými cíil, které jsme z mnoha důvodů nenaplnili," řekl hned na úvod prezident klubu Michal Pekárek.

„Asi nejvíce mě mrzí přístup některých hráčů, protože tohle mužstvo nebylo ani náhodou tak špatné, abychom ve výsledku poráželi jenom Hradec Králové. Chybělo tam prostě srdce. Sezonu považuji za neúspěšnou," dodal.

Bujan končí, nový kouč se vybírá

Původně měl na tiskovou konferenci dorazit i hlavní trenér Tihomir Bujan, který se však už u stolu neobjevil. „Měli jsme s ním v sobotu sezení a domluvili se na ukončení smlouvy. Ač tým neskládal, výsledkově rozhodně neuspěl," vysvětloval jeho nepřítomnost prezident Olomoucka a ještě doplnil: „V následujících dvou měsících se pořádně zaměříme na výběr nového. S některými v kontaktu už jsme, ale jsou ještě v angažmá a hrají play-off. Teď jim tedy ještě dáváme klid na práci a po konci sezony jednání zintenzivníme."

Sobek si přes výhru stěžoval na rozhodčí: Ostuda, tendenční výkon

Další Hradec už v lize asi nebude

Před začátkem dnes už pro hanácký tým uplynulé sezony bylo ambicí skončit do šestého místa, aby se hráči nemuseli prodírat do čtvrtfinále přes předkolo. Realita ale nakonec byla úplně jiná. Klub byl po základní části na děleném posledním místě s Hradcem Králové a jen díky čtyřem výhrám v nadstavbě právě nad Východočechy se vyhnul ošemetné účasti v baráži. Skončil tak úplně stejně jako v předchozím ročníku na jedenácté příčce.

„Teď si dáme všichni týden pauzu a poté bude následovat obrovská vnitřní sebereflexe celého klubu, protože další Hradec už v nejvyšší soutěži nejspíš nebude ní a my nechceme dopustit, abychom se znovu až do konce bili o udržení," říká rázně i generální manažer Libor Špunda.

Ten se pak, aby se celá konference nenesla pouze v negativním duchu, snažil hledat i dílčí pozitiva. „Určitě to, že na nás stále chodili diváci a návštěvy navzdory výsledkům stále rostly. Dále tu pak máme pozitivní vhled do budoucna díky našim mladým hráčům, kteří, byť nedostali tolik prostoru, stále s týmem žili a pracovali na sobě. Dobrá byla i prezentace v Alpe Adria Cupu, kde jsme do posledního zápasu bojovali o postup z těžké skupiny," vypočítává.

Špatná příprava i zahraniční hráči

A spokojen nemohl být samozřejmě ani kapitán týmu Lukáš Feštr. 28letý rozehrávač, který dříve hrával za pražské USK či Děčín a v nejvyšší české soutěži nasbíral již 430 odehraných zápasů.

„Cítím to stejně jako vedení. Spokojeni být prostě nemůžeme. Nechci ale říkat taková ta klasická klišé. Každý z nás se nad sebou bude muset zamyslet, aby se to už příště neopakovalo," konstatoval se sklopenou hlavou.

Feštr, ač patřil v kádru Olomoucka mezi největší tahouny, nebyl příliš spokojen ani se svou hrou a ihned přidal hlavní důvod. „V přípravě jsme měli velké problémy se zraněními. Vlastně jsem nehrál kvůli výronu v kotníku žádný přípravák. I Dominik Heinzl, který už odešel, měl stejný problém. V sezoně se to pak projevilo," popisuje.

A právě příprava vedena ještě bývalým koučem Miljanem Čurovičem, která přinesla mnoho zranění a celkově hráče nijak zvlášť fyzicky na důležitá soutěžní utkání nepřipravila, se stala dalším tématem k probírání. A nejen to.

Trenér Šustr končí v Prostějově, vrací se kouč z minulé sezony

„Horší přípravu jsem ještě neviděl. Ta zranění potom byla i jejím důsledkem. Další chybou tehdejšího trenéra byla špatná volba zahraničních hráčů. Vždyť ještě před začátkem sezony jsme museli dva vyměnit, protože absolutně vyhořeli v předsezonních fyzických testech. Jeden dokonce zkolaboval," vysvětluje Michal Pekárek.

„Mnoho dalších pak nedokázalo hrát po celý zápas na sto procent, kvůli čemuž jsme pak ztratili i dobře rozehrané zápasy. To budeme chtít změnit a vybudovat tady profesionální tým se vším všudy," dodal hned nato.

„Není to jenom o kondici a životosprávě, ale i o trénování herních dovedností. Existuje mnoho speciálních trenérů, kteří mohou s hráči spolupracovat na individuální bázi. Hráči musí pouze chtít. Přece nemůže existovat, že si profesionální hráč na dva měsíce lehne na záda a nebude nic dělat," navázal na něj plynule Špunda. „Plánujeme podmínku připravenosti dát i do smluv. Takovým naším vzorem jsou olomoučtí hokejisté, kteří se i přes nižší rozpočet i kvalitu dokážou vybičovat k obrovské snaze a z ní vyplývajících kvalitním výsledkům," uzavřel olomoucký generální manažer.