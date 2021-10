Oba týmy čeká další duel sezony opět ve čtvrtek, 14. října Přerov přivítá Ostravu, Šternberk zamíří do Prahy, kde vyzve Olymp.

Šternberk tedy mohl slavit první extraligové body sezony. „Nemůžu říct, že jsme utkání zvládli hladce, jak by se z konečného výsledku mohlo zdát. Byl to pro nás náročný zápas, obzvlášť v kontextu posledních prohraných utkání,“ hodnotil hostující kouč Jan Drešl.

Zubřice zapnuly vždy až v koncovkách setů, kdy odvrátily ve všech případech několik setbolů, ve třetí sadě už to dokonce vypadalo, že se ze stavu 20:24 dostanou ke srovnání, po sporné situaci se ale hosté radovali z výhry 25:23 a celkově 3:0.

„Ovlivnila nás absence obou nahrávaček, které jsou nemocné. Včera to už s nimi vypadalo lépe, ale viróza je nakonec stejně do utkání nepustila. Hlavní problém jsem každopádně viděl v tom, že děláme spoustu chyb ve hře, obzvlášť v důležitých momentech,“ nebyl spokojen přerovský trenér Radim Vlček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.