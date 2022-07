Dvacet antukových dvorců přerovského tenisového areálu tak bude od pondělí 18. do neděle 24. července hostit nejlepší hráče Evropy dané věkové kategorie. Za Česko by neměli chybět domácí talent a jeden z největších favoritů Maxim Mrva (TK Agrofert Prostějov) či Petr Brunclík (TK Sparta Praha).

Mezi děvčaty bude velkým želízkem v ohni Tereza Valentová (TK Sparta Praha) zvědaví budou diváci také na prostějovskou Lucii Urbanovou.

Juniorské mistrovství Evropy se současně koná ve dvou dalších městech. Most je dějištěm turnaje kategorie do 14 let, švýcarská obec Klosters pak hostí nejstarší kategorii do 18 let.

„Turnaj doprovází řada doprovodných akcí, jako je slavnostní zahájení, slavnostní vyhodnocení výsledků s oceněním vítězů a players party pro hráče, partnery, funkcionáře, trenéry,“ doplnila Daniela Huťková.

Přerov pořádal v roce 1978 šampionát pro všechny tři věkové kategorie. Mezi čtrnáctiletými tehdy zvítězil Mats Wilander, kategorii do 16 let ovládl jeho krajan Simonsson a mezi dívkami Hana Mandlíková, mezi nejstaršími hráči pak dominovali Ivan Lendl a Hana Strachoňová.

„Je to pro nás velká výzva, narychlo zvládnout organizaci tak významné akce se srovnáním moskevského pořadatelství. Jsme přesvědčeni, že akci zvládneme dobře zorganizovat a doufáme, že ji v Přerově udržíme několik dalších let,“ doplnila Daniela Huťková.

