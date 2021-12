Oba týmy se utkaly již v sobotu ve Valašském Meziříčí a pro olomoucké mladíky to byla vysoká škola basketbalu. Výsledek 119:65 hovoří za vše. Už od začátku odvetného utkání v Olomouci ale bylo vidět, že se nic podobného opakovat nebude. S favoritem hráli Olomoučtí svižný útočný basketbal a Valaši se jen díky střelám zpoza oblouku drželi ve vedení. „Od začátku jsme to pojali bojovněji, tlačili jsme se daleko víc na doskok a hráli jsme rychleji dopředu, neslo to své ovoce,“ hodnotil zápas domácí trenér Kryštof Skula.