„V současné situaci by bylo až úsměvné hovořit o tom, že chceme vyhrát. Ale to neznamená, že nechceme odvést dobrou práci. Máme možnost porovnat síly s týmem, který hraje pravidelně evropské poháry a doma dlouhodobě dominuje. Uvidíme, jak toto srovnání dopadne. Věřím, že to bude hezký zápas,“ přiznal už před duelem sportovní manažer BK REDSTONE Olomoucko Michal Pekárek.