„Sedm měsíců jsem vůbec nevěděl, co bude dál, ale léčba má skvělé výsledky. Bohužel je finančně nákladná, ale má přínos zlata v podobě zdraví. Už to vypadá, že příprava bude moci pomalu začít a to přesto, že jsem před měsíce nechodil. Teď už vyjdu schody. Je důležité se dívat dopředu a naučit tělo odpočívat, aby vše bylo jak má,“ řekl Patrik Šerý.

Ten přitom dělá zdravému životnímu stylu reklamu. „Před rokem jsem se stal tváří lékáren, ale osud mi ve snůšce zdraví bral hodně. Bylo to ale z důvodu přetěžování organismu, doufám, že se blýská na lepší časy,“ věří kulturista.

Ten se nyní chystá na ozdravný pobyt v Karlových Varech, kde by měla probíhat také jeho příprava na sezonu. „Budu mít fyzioterapeutické procedury, které budu střídat s dvoufázovými tréninky. S ohledem na zranění jsem od lékařů poučen, aby nedošlo k opětovnému přetížení vazivových tkání,“ objasnil.

Olomoucký kulturista Šerý měl kolaps a bojuje s časem

I tak ale nebude jeho příprava nikterak jednoduchá. „Bude opět velice složitá a náročná na cviky i čas. S trenérem Bruno Walterem se ale zaměříme na cviky, aby nedocházelo k poranění kolen, které jsou stále v léčbě,“ hlásí Šerý.

„Je to další výzva pro mě i pro Patrika, ale na druhou stranu už jsme si trochu zvykli. Není to poprvé, co jdeme do přípravy s hendikepem. Navíc je Patrik jak beran a neustoupí ani o krok zpět. Jen musíme doufat, že se tělo bude hojit i při zvyšování zátěže na lidský svalový aparát,“ přidal se kouč Bruno Walter.

