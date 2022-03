Tento zápas jeho svěřenkyně ale nejspíš příliš fyzicky neotestoval. V první půli se totiž Olomoučanky rychle oklepaly z vedení soupeřek 2:0 a během chvilky si vypracovaly drtivý náskok, který už nepustily a vyhrály suverénně 25:14.

Velice podobný průběh měla i druhá sada. Rozdíl byl pouze v tom, že Přerovanky dokázaly zkorigovat skóre o trochu více. Výsledné skóre 25:16 v olomoucký prospěch je ale těšit nemohlo.

Až třetí část přinesla, i díky polevení favoritek, vyrovnaný boj. Ten vedl až do velice napínavé koncovky, kterou ale nakonec zvládla Olomouc konečným výsledkem 28:26. „Po výměně nahrávačky a blokařky tým trochu usnul a začal hořet na přihrávce. Teď uděláme vše pro to, abychom to ještě vyladili na čtvrtfinále, v němž se bohužel musíme obejít bez univerzálky Babićové, která si na tréninku poranila prst,“ ukončil své hodnocení olomoucký trenér.

Zázrak se nekonal. Šternberanky nestačily na Královo Polem a play-off jim uteklo

„Odehráli jsme to, na co tým má, na víc to nebylo. Za pozitiva považuji výkony mladé Hůskové v útoku, Šádkové na liberu a Dlouhé na středu. Gratuluji soupeři k výhře,“ řekl po zápase přerovský kouč Radim Vlček.

Na svého soupeře pro čtvrtfinále play-off si musí olomoucké hráčky počkat do soboty, kdy se bude 27. kolo dohrávat dalšími třemi zápasy. Už teď je ale jisté, že se bude jednat o někoho z trojice Ostrava, Prostějov a Šelmy Brno. První část vyřazovacích bojů začne v pátek 18. března. Přerov skončil v tabulce poslední bez jediného bodu.

Volejbal Přerov - VK UP Olomouc 0:3 (-14, -16, -26)

Rozhodčí: Trumpeš, Kavala.

Čas: 68 minut.

Diváci: 100.

Přerov: M. Zatloukalová, Baláková, Dlouhá, Köhlerová, Semerádová, McClellanová, libero: Šádková. Střídaly: Hůsková, A Kulová, L. Zatloukalová. Trenér: Radim Vlček.

Olomouc: Silva, Moscická, Herdová, Šepeľová, Kneiflová, Šmídová, libero: Slavíková, D. Kulová. Střídaly: Blancová, Štimacová, Gambová. Trenér: Martin Hroch.