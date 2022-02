Přitom sobotní odložený zápas s Přerovem, který se měl hrát již v úterý, nezačal vůbec špatně. FBS do něj vstoupil brankou již po 48 sekundách. Jednalo se o standardku rozehranou z rohu, kterou poslal do sítě Šimon Borik. A ve čtvrté minutě už Olomouc vedla 2:0. Přečíslení dva na jednoho z dorážky využil Igor Macháček. Přestože se Přerovu podařilo v první třetině ránou do pravého vinglu snížit, třetinu vyhrála Olomouc.