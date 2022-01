„Se sponzory o tom teprve budeme jednat. Co však mohu prozradit je, že se snažíme oslovit zahraničního partnera,“ říká Tilkeridis a dále k finančnímu zajištění klubu pro nejvyšší ligu dodává:

„Další jednání ohledně dotací se Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem má na starosti prezident klubu Petr Reich, který má tato jednání v plánu. Pokud bychom letos opět vyhráli a byli postupujícím týmem do nejvyšší soutěže, tak pevně věříme, že podpora přijde. Připojili bychom se tak k dalším olomouckým klubům hrajícím na nejvyšší možné úrovni,“ upřesňuje.

A nejen to. V případě postupu by se Hanáci účastnili nejvyšší futsalové ligy jako jediný univerzitní klub. Budou tedy jednat o navýšení dotací i se svou univerzitou.

„Pokud by se vítězství opakovalo jako před dvěma lety, tak si myslím, že podpora od Univerzity Palackého by přijít měla. Žádná univerzita dosud neměla svůj klub takhle vysoko. A dostat se tam chceme právě my,“ říká sebevědomě.

Je pravdou, že vyjednání finančních podmínek bude pro tým klíčové. Hanáci totiž druhou nejvyšší ligu dokázali opanovat již před dvěma lety, kdy se však na potřebné podpoře dohodnout nedokázali. Všechno pak ještě zkomplikovala nastoupivší koronavirová pandemie, která sužuje nejen naši zemi dodnes.

Další výhra! Olomoučtí futsalisté rozdrtili Baník a znovu vedou tabulku

Trenéra na střídačce netřeba

Další zvláštností tohoto mladého týmu je, že má pouze hrajícího trenéra a v podstatě žádný realizační tým. Takže zatímco jsou při zápasech lavičky jejich soupeřů přeplněné, na té jejich sedí pouze hráči připraveni v nejbližší době naskočit do hry. A podobně by to mělo zůstat i v případě postupu.

„Na všechny taktické úkoly nás připravuje hrající trenér Martin Janečka a občas ještě Tomáš Palínek, který však kvůli svým časovým možnostem nestíhá zdaleka vše. Na tom do budoucna nic měnit nechceme, kromě potřebného doplnění realizačního týmu,“ vysvětluje situaci klubu předseda a hráč v jedné osobě.

„Pro účast v 1. lize ale musíme mít mládežnické kategorie U19 a U21. Tady ty trenérské posty budeme muset řešit. V návaznosti na to také chystáme nábory, v rámci kterých budeme chtít navázat spolupráci s místními fotbalovými kluby a podpořit tak hráče dorostu v herní vytíženosti,“ plánuje Tilkeridis.

Skloubení s fotbalem

Zdá se tak, že poslední věcí k vyřešení, kromě samotného vybojování postupu, tak bude skloubení sportovních aktivit členů týmu, zejména těch fotbalových. „Určité obavy z toho jsou. Já jsem ale před začátkem soutěže klukům jasně řekl, že bych ji chtěl opět vyhrát, takže s tím do toho šli. Na tohle téma přijde v nejbližších týdnech schůzka se všemi hráči,“ uzavřel Nikolas Tilkeridis, který sám nastupuje za divizní fotbalový celek Hranic a rozhodně prohlašuje, že bude s oběma sporty pokračovat za všech okolností na sto procent.

Ještě není rozhodnuto!

Do konce druholigové sezony zbývá Hanákům odehrát ještě sedm těžkých zápasů a další obrovský adept na postup – vysokomýtský Nejzbach – ztrácí z druhé pozice pouze jediný bod. Dá se tedy předpokládat, že to bude drama až do posledního kola, které by se mělo odehrát v pátek 11. března. Nejbližší zápas odehraje Olomouc v neděli 30. ledna na domácí palubovce proti beznadějně posledním Modřicím.