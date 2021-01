Poté, co na zkoušce neuspěl Američan Joel Dwayne Wright, by vedení klubu rádo přivítalo dva nové hráče. Jenže to zřejmě chvíli potrvá. „Než brát znovu někoho a jít do neznáma, tak radši budeme hrát zatím takhle,“ prohlásil Pekárek.

V Pardubicích jste výhrou 88:76 ukončili dlouhou šňůru porážek. Spadl vám všem kámen ze srdce?

My už jsme hráli výborný zápas proti Opavě (86:91), jenže bohužel se nám před poločasem zranil Radek Kouřil a pak se vyfauloval Franta Váňa. Navíc bych řekl, že rozhodčí nebyli ve své kůži, když to povím slušně. I domácí souboj s Opavou byl hodně hratelný. Kluci na tento zápas navázali v Pardubicích, kde hráli kolektivně. Hlavně dobrou obranou a bojovným výkonem jsme skoro celý zápas vedli. Pro nás je to úleva, že jsme konečně protrhli smůlu, ale věřím družstvo, že se může ještě zlepšovat. Je vidět, že kluci, kteří neměli příliš prostoru, nyní hrají čím dál lépe. Může to být jen ku prospěchu družstva.

Z pohledu posledního půlroku je to nejhorší období pro BK Olomoucko. Souhlasíte?

Samozřejmě, ale je spousta věcí, které to ovlivňují. Ať už je to ekonomická situace klubu, co má za důsledek, že nemáme hráče, které jsme si představovali. Klub byl zvyklý na jiný způsob hry. Máme šest sedm mladých hráčů a Kooperativa NBL není jednoduchá soutěž. Basketbalisté, kteří tolik nehráli, si musejí zvyknout na způsob hry, na rychlost a na agresivitu při hře. Zkušenost se nenasbírá jen tak. Období je pro nás těžké, ale musíme s tím pracovat.

Jaké jsou výhledy klubu pro další půlrok?

Každé družstvo chce vyhrávat a to je i naší cílem, abychom výher přidali co nejvíc. Pak uvidíme, kam se dostaneme po základní části. Chceme jít do každého zápasu s cílem zvítězit. Je vidět, že hráči sbírají sebevědomí a výkony jsou lepší zápas od zápasu. Odehráli jsme spoustu dobrých utkání, ale neměli jsme, když to řeknu blbě, štěstí. Tři čtyři zápasy jsme prohráli o koš, o bod. Kdyby se to spočítalo, tak jsme někde jinde, ale na kdyby se nehraje. Družstvo ale nemělo propadající výsledky, že by prohrávalo o čtyřicet o třicet bodů.

Takže je na čem stavět?

My jsme vždycky dojeli na to, že jsme v poslední čtvrtině už neměli sílu, rotaci lepších hráčů, a pak jsme zápasy nedotáhli do vítězného konce. Musíme být všichni zdraví a dobře připravení a pak výsledky mohou přijít. Pořád bychom potřebovali o dva kvalitní hráče navíc , aby mohly být výsledky ještě lepší. Bohužel zatím je situace, jaká je, a my se tomu musíme přizpůsobit.

Má tým na to, odlepit se ode dna tabulky?

Já týmu věřím, nikdo nechce být poslední, jde o čest hráčů i klubu. Samozřejmě spousta věcí ovlivňuje sportovní výkon, ať už je to ekonomika, nebo zdraví hráčů. Ale budeme se rvát o každé vítězství.

Nedávno jste představili nového Američana Wrighta, ale moc toho neodehrál. Jaká je jeho situace?

My jsme ho měli na „tryout“, ale pustili jsme jej domů, protože nesplňoval požadavky, které jsme od něj očekávali. Byly o něm určité zvěsti, měli jsme informace, ale když někoho přivádíte, tak nikdy nevíte, jak na tom je. Než tady mít někoho, kdo nebyl ani fyzicky dobře připravený, tak jsme se rozhodli takhle. Nemohli jsme si dovolit čekat třeba měsíc, až se dá do pořádku.

Jsou na cestě další posily?

Než brát znovu někoho a jít do neznáma, tak radši budeme hrát zatím takhle a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Třeba se posílíme později. Necháváme to otevřené.

Kouč Predrag Benáček to vnímá stejně a je v otázce případných posil trpělivý?

Je to zkušený lodivod a chápe situaci, která v klubu je. Samozřejmě každý by chtěl dva hráče navíc, on samozřejmě taky, ale musíme respektovat situaci. Chceme plnit závazky k hráčům a to je pro nás taky velice důležité.

Soutěž pokračuje už o víkendu. V sobotu (18.00) přivítáte předposlední tým tabulky NH Ostrava. Nebudou hráči po minulé venkovní výhře pod větším tlakem než obvykle, protože budou papíroví favorité?

Nevidím důvod, proč by měla být na hráčích tíha. Do zápasu půjdou s tím, že jej chtějí vyhrát. Kdybychom hráli třeba s Ústím, tak do toho půjdeme úplně stejně. Jsme v situaci, kdy musíme sbírat body.