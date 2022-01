V minulosti vedl Jan Pazdera na nejvyšší úrovni pražské kluby Future či Vinohrady. Jméno si udělal především v Mladé Boleslavi, kde slavil velký úspěch v podobě českého titulu v ročníku 2017/2018. Rovněž zaznamenal úspěch také na mezinárodní scéně, když patřil do realizačního týmu českých juniorů, kteří v roce 2021 na mistrovství světa v Brně obhájili zlato.

„Jsou za ním vidět jasné výsledky a jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci, ze které může těžit nejen náš klub, ale celý region,“ pochvaluje si Reimer.

Naposledy působil Pazdera v Kladně a jeho přesun do Olomouce není náhodné, protože zde s florbalem před mnoha lety začínal, takže se nyní vrací.

„Je to taková perlička v celém příběhu. Přestože jsem dlouhé roky působil v Čechách, s lidmi z Olomouce jsem zůstával v průběžném kontaktu, především se současným manažerem A týmu Karlem Stehlíkem. Byl to on, kdo mě před osmnácti lety přivedl k trénování a teď se situace vyvinula v to, že mohu být zase tady. Potěšilo mě, že mě oslovil. Těším se na novou zkušenost a chci klubu v závěrečných měsících této sezony maximálně pomoci,“ říká Pazdera.

V klubu už se během minulých dnů účastnil tréninků mužského týmu, juniorů i dorostenců. Inspirací by měl být i pro celý trenérský štáb FBS Olomouc. „Pomůže nám s rozvojem všech trenérů, kteří zároveň nastupují za náš A tým. Sám osobně se na to moc těším, protože mít v klubu k dispozici trenéra s takovými zkušenostmi je skvělý impulz,“ přidává šéftrenér klubu Tomáš Hruška.

