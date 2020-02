„Pozval nás náš spřátelený klub KONTRA CTP NYSA. První K1 trénink vedl Dawid Kasperski, což je legenda polské K1, ale také Muaythai. Dawid je bojovník K1 největší organizace Glory, ale také čtrnáctinásobný Muaythai šampion Polska. Na tento trénink dojelo i hodně lidí z dalších polských klubů, celkem trénovalo zhruba padesát bojovníků,“ líčil trenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Bojovníci se zaměřili na K1 kombinace, především kopy na vnitřní stehna a zvedáky. „Pro nás to byl velice přínosný a zajímavý trénink. Účastnili se ho i mistr světa v kickboxu Adam „Polish Psycho“ Gielata a další skvělí bojovníci,“ pochvaloval si Musil.

Další den se skupina zhruba 35 sportovců sešla k tréninku vedeným členy olomouckého klubu. „Jely se především různé typy chytání kopů a více variant přebírání těchto soupeřových útoků. Další byly klinče a lehké sparringové nácviky. Celý trénink trval dvě a půl hodiny a ani jsme neprojeli všechno, co jsme měli připravené,“ vyprávěl Musil.

Celkový dojem z polského tréninkového semináře byl pro všechny bojovníky výborný. „Bylo o nás skvěle postaráno včetně krásného ubytování a zajištěného jídla. Pro polovinu lidí to bylo zajištěno zcela zdarma, takže ostatní náklady po rozpočítání na všechny byly opravdu téměř nulové,“ konstatoval Musil.

Klub Muay Thai Olomouc si od polské spolupráce hodně slibuje. „V Polsku byly vždycky výborní a tvrdí bojovníci jak Muaythai, tak K1. V další řadě jsou skvělí na zemi a v MMA. Náš klub plánuje od září trochu změnit tréninky, přidat pořádný dril na zemi i MMA ve spolupráci s novými trenéry. Spolupráce s bojovníky z Polska nás posune určitě hodně dopředu. Nehledě na to, že pravděpodobně do dvou let budeme i v nových prostorech pro bojové sporty v Olomouci, které nebudou mít konkurenci. Chceme být připraveni a rozjet všechno na sto procent na všech frontách,“ pousmál se trenér Tomáš Musil.