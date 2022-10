Klub z Olomouce v nejvyšší domácí soutěži po čtyřech odehraných kolech stále čeká na první vítězství a díky nepovedenému startu odvolal trenéra Miljana Čuroviče. Účast v Alpe Adria Cupu by mohla hráčům pomoci i ke zlepšení v NBL.

„Máme možnost odehrát zápasy proti kvalitním soupeřům a to je přesně to, co potřebujeme. Našim ligovým výkonům zatím chybí lehkost, je to takové syrové. Potřebujeme získat jistotu v souhře a lehkost. Každé utkání nám v tom jedině pomůže,“ míní Pekárek.

Pro Hanáky bude vídeňské střetnutí prvním vystoupením ve skupině. Jeho soupeř už má za sebou vystoupení v Šibeniku, kde zvítězil jednoznačně 94:61. „Narazíme na kvalitní tým, který je na tom dobře kondičně. Ukázal to i v prvním zápase, v němž poslední čtvrtinu vyhrál o dvacet bodů,“ říká o soupeři Michal Pekárek.