Návrat do ligy jste zvládli ve třech setech. Jak hodnotíte výkon proti Ostravě?

Byl to těžký soupeř a pro nás to bylo tvrdě vydřené vítězství. Měli jsme celkem útlum po vítězství v Českém poháru. Holkám jsem dal dva dny volna a bylo to na hře vidět. Sice bojovaly, ale hra nebyla ideální. To je ovšem logické po pohárovém triumfu. Teď najíždíme na normální cyklus a už se začínáme připravovat na play-off, abychom měli formu.

Pomohl hráčkám triumf v Českém poháru a obrat ve finálovém duelu s Olympem ze stavu 0:2 po psychické stránce?

Doufám, že ano. V trénincích už je daleko lepší atmosféra, líp se s holkama pracuje. Začaly si víc důvěřovat a ví, že mohou vyhrát i zápas, který se zdá prohraný. S Ostravou jsme málem prohráli třetí set, kde jsme byli stejně jako ve finále poháru na lopatě, ale dokázali jsme to vyhrát. Tyhle sety a tyhle zápasy týmu velmi pomůžou a vzpruží družstvo do dalších bojů.

Cítíte úlevu po splnění jednoho z cílů pro letošní sezonu?

Úleva to byla. Teď už holky nabádám, ať na Český pohár zapomeneme, protože sezona ještě nekončí a blíží se play-off. Chci po nich, aby jim z Českého poháru zůstala ta bojovnost, ale jinak ať na ty zápasy už zapomenou, protože liga je úplně jiná. Teď to samozřejmě nebude tak vyhecované, ale to zase přijde v play-off.

Jde týmová bojovnost oproti úvodní části sezony nahoru?

Velmi nám pomohl víkend, který jsme v Brně absolvovali. Holky se semkly a i když někdo nehrál, tak jedna hráčka bojovala za druhou.