„Byl to těžký zápas, ve kterém jsme byli Opavě vyrovnaným soupeřem,“ dodal Carpenter.

V posledním dějství už hosté pouze kosmeticky upravili konečné skóre, v němž součet bodů klepal na hranici dvoustovky. „Utkání se divákům muselo líbit, protože bylo velmi zajímavé. Pro nás to je škoda, byli jsme blízko,“ hodnotil Skibniewski.

Jenže to neudrželi. „Rychle jsme o náskok z prvního poločasu přišli, což rozhodlo,“ litoval olomoucký kouč Skibniewski.

Do utkání přitom nevstoupili nejlépe a po první čtvrtině vysoko prohrávali, jenže následně zabrali do šaten šli hráči Olomoucka dokonce s dvoubodovým vedením.

