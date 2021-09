Středeční Olympijský běh, který odstartoval po celé republice úderem 18. hodiny přilákal v Olomouci pestrou směsici účastníků. Od nejmenších dětí až po seniory či handicapované. Na stanovičti u Galerie Šantovka běželi dospělí dvě trasy buď tříkilometrovou, nebo 9kilometrovou. Pro děti byly připraveny tratě od 200 do 1500 metrů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.