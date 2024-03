Po skvělé základní části se olomoucké florbalistky pokusí o vysněné semifinále

Trvalo to šestnáct let, nyní je to ale už konečně tady. Olomoucké florbalistky postupují do play-off extraligy ze čtvrtého místo a to znamená jednak to, že budou sérii začínat na domácí půdě a navíc se také vyhnuly výběru první trojky. O víkendu tak dorazí do Čajkarény střešovický Tatran.

Florbal ženy: FBS Olomouc - FBC Intevo Třinec 2024 | Foto: Michal Struž/FBS Olomouc