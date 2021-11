První perioda domácího utkání s Brnem nepřinesla žádnou úspěšnou trefu. Hra domácích nebyla ideální, a tak podle slov Evy Řehákové tak v kabině od trenéra přišel pořádný kartáč.

„První třetinu bych ani hodnotit neměl. To byla jedna velká tragédie. Bouřka, která po první třetině v kabině přišla, na holky zapůsobila a za to jsem rád,“ popisoval trenér Olomouce Radek Řehák.

Do druhé periody oba týmy vstoupily mnohem aktivněji, ovšem první gól padl až ve 28. minutě. Karolína Garguláková obdržela pas do dobré pozice a Dlouhou jednoduše prostřelila. Radost brněnských hráček ale netrvala dlouho. V čase 29:29 se parádní tečí před brankou blýskla Šárka Zhébalová, která usměrnila střelu Řehákové přímo mezi nohy soupeřovy gólmanky. I po druhé třetině tak panoval remízový stav.

Ten ale přerušila brankou už ve 44. minutě Ema Brucháčková. Prezentovala se parádní individuální akcí, kdy nejprve z vlastní poloviny vyvezla míček a následně ho tvrdou střelou poslala přímo pod víko brány Dlouhé. Olomoučanky však zase bleskurychle odpověděly. Po skvělé spolupráci na ose Šablaturová – Šárka Zhébalová právě druhá jmenovaná dokázala ve 46. minutě opět srovnat stav utkání.

Zdálo se, že smírný stav vydrží až do konce. Jenže necelé dvě minuty před koncem Pejzlová rozehrála ze středu na Řehákovou, která se vší silou opřela do míčku a prostřelila vše, co jí stálo v cestě. Brněnské florbalistky se snažily vyrovnat i v šesti v poli, ovšem to už se jim nepodařilo a FBS tak uhájil těsný výsledek 3:2.

„Od druhé části už se zápas hrál podle našich not. Diktovali jsme tempo i to, co se dělo na hřišti. Soupeř sice poctivě bránil, měl nebezpečné protiútoky a výborně mu zachytala brankářka. My ale, i když jsme prohrávali, jsme dokázali stáhnout, a nakonec zápas přelomit,“ uzavřel k duelu s Brnem Řehák.

Ve Střešovicích debakl

K dalšímu duelu vyjely olomoucké florbalistky do Střešovic. Utkání mělo divoký úvod. Ve třetí minutě dostala domácí do vedení Kateřina Seemannová, jenže hned po půl minutě kontrovala Řeháková. Domácí ale odskočili během první třetiny na 3:1. Převaha Tatranu se odrážela i ve střelecké statistice, která mluvila 14:3 ve prospěch domácích.

Hned ze začátku další periody Střešovické navýšily v přesilovce a do další pauzy se trefily ještě čtyřikrát, na což Olomoučanky odpověděly jen jednou. I třetí třetina se nesla v podobném duchu, dokonce skončila stejným výsledkem – 5:1. Eliška Pešavová posledním gólem uzavřela na konečných 13:3.

„Jeli jsme do Střešovic v dost složité situaci, během týdne se nám totiž zranily některé hráčky a brankářka chytala s opíchanou rukou. Tým jsme doplňovali juniorkami, protože nám starší zkušené hráčky odpadávají,“ vysvětlil Řehák nedobrý výkon. „Tím ale samozřejmě nechceme snižovat kvalitu domácích, ti hráli výborně. Kombinačně byli hodně silní a trestali nás,“ doplnil.

Další zápas odehraje FBS Olomouc 6. listopadu v Čajkaréně s Chodovem.

Autor: Daniel Tichý