„Jednání Mostu bylo zcela jednostranné, bez jakéhokoliv vyslechnutí argumentů,“ říká předseda DHK Zora Olomouc Vítězslav Růžička.

V rozhovoru vysvětluje důvody, proč jeho klub zaujal v otázce dohrání soutěže negativní stanovisko.

Jak probíhalo jednání o tom, jestli se play-off uskuteční, nebo ne?

Všechna družstva komunikovala na sociálních sítích už nějakou dobu. Z toho postupně vyplývalo, že kromě Mostu to nechtějí dohrávat z různých důvodů žádná družstva. Komunikace na sociálních sítích ale byla zcela jednosměrná. Já jsem tam pak přestal komunikovat, napsali jsme oficiální dopis na svaz, ve kterém jsme sdělili své názory. Čekali jsme na rozhodnutí svazu.

Exekutiva Českého svazu házené rozhodla o zrušení národního play-off. Což ovšem mostecký klub nesel s velkou nelibostí…

Že si někdo myslí, že bude řídit celou ligu? To tedy ne. Tři kluby měly naprosto jiný názor, než měl Most, a legitimně jej prezentovaly, ať už písemně, nebo i přímo na jednání svazu, které bylo následně svolané. To, že někdo chce za každou cenu hrát, bez toho, aniž by přijal jakékoliv argumenty ostatních, je samozřejmě jeho právo. Nicméně veškeré argumenty všech klubů byly ze strany Mostu shozeny ze stolu, protože Most tvrdil dvě věci: Že máme všichni stejné podmínky a že je tu obrovská marketingová příležitost.

Vidíte to jinak?

Sám předseda soutěžní komise pan Novák konstatoval, že žádná obrovská marketingová příležitost tady není, protože pokud bychom chtěli zápasy do televize, museli bychom všechno zaplatit. To, že máme všichni stejné podmínky, to si myslí už jenom Most… To, že podmínky nemáme stejné, je jasná pravda. Most je samozřejmě někde úplně jinde.

Jaké byly hlavní argumenty olomouckého klubu, proč nehrát?

Při jednání svazu jsme uvedli jasné důvody. Jednak jsou některé hráčky na Slovensku, nemáme kompletní kádr. Pokud pominu další věci, tak v době, kdy chtěl Most hrát, dojde k opravě naší haly. Další argument je, že ostatní míčové halové sporty v České republice, jako volejbal, basketbal, nebo mužská házená, už byly dávno zrušeny. Jaký smysl má tedy dohrávat play-off v ženské házenkářské soutěži?

Z rozhovoru manažera Mostu Rudolfa Junga:

„Ostatní týmy hrát nechtěly a vymýšlely si, proč to nejde. Z našeho pohledu padaly bizarní důvody. Účelová argumentace!“

„Vrcholem byl argument Olomouce, která oznámila, že házená je kontaktní sport, že riziko v rámci koronaviru je ohromné a že je pro ně priorita zdraví hráček. Dobře, takže jestli bude Olomouc důsledná, tak se do dalšího ročníku interligy nepřihlásí. Anebo už nebude hrát vůbec. Teď narůstají případy koronaviru jen v desítkách, ale všichni očekáváme na podzim druhou vlnu.“

Zdroj: idnes.cz

Zastavme se u otázky zdraví házenkářek. Z vašeho klubu zaznělo, že to je pro vás prioritou. Manažer Mostu Rudolf Jung ovšem prohlásil, že jde o účelovou argumentaci.

Pokud on nemá obavy o zdraví svých hráček, tak my ho máme. Já jsem především zopakoval dotaz, jakým způsobem by se řešilo, když by došlo k tomu, že by se některá hráčka nakazila, nebo by byla v karanténě. A nebo by to potkalo celý klub, či člena realizačního týmu. Na toto neměl nikdo žádnou odpověď, tohle se neřešilo za celou dobu jednání. Most dělal všechno pro to, aby se hrálo za jakoukoliv cenu, bez ohledu na to, jestli některé ostatní kluby mají jiný názor, nebo ne.

A co říkáte na poměrně ironický komentář manažera Junga, že pokud se nyní bojíte o zdraví hráček, tak se do dalšího ročníku interligy nemáte ani přihlašovat?

To je reakce jen na polovinu mého tvrzení. Druhá polovina se týkala toho, co se bude dít poté, když se někdo nakazí… Na to jsme nedostali odpověď.

Naštvalo vás hodně tato jednání i následné reakce ze strany Mostu?

Jednání Mostu bylo zcela jednostranné, bez jakéhokoliv vyslechnutí argumentů. Bylo zcela jasné, že Mostu jde o jedinou věc, aby se za každou cenu hrálo. Jestli má někdo nějaké problémy? To je nezajímalo. Stejný názor jako my měla Poruba i Slavia Praha. My se Slavií máme jeden stejný problém, kterým je oprava haly. Všechny argumenty ale byly ze strany Mostu přehlíženy. Rozhodně si nemyslím, že tři kluby budou skákat podle toho, jak si Most představuje.

Na čem se kluby dohodly, je sehrání Final Four domácího poháru v náhradním termínu 22. a 23. srpna.

S tím jsme souhlasili. Bylo to přijato všemi kluby jednomyslně, bez nějakých dalších námitek.

Jaká je aktuální situace v olomouckém klubu?

Hráčky trénují individuálně a po menších skupinkách. Budeme s nimi řešit, jak budeme trénovat ve větších skupinách. Hráčky rozhodně nespí. Kromě toho, že trénují, zapojily se do pomoci. Šijí roušky, pracují v nemocnici jako třeba Jaruška Trumpešová, která je na příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Holky se do toho zapojily velmi aktivně a byly vidět. Všechno se na jednu stranu uvolňuje, ale situace je komplikovaná. Olomouc patří do nejpostiženějšího regionu a uvolňování tady je pozvolné.