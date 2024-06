Zatímco se zraky většiny českých sportovních příznivců upínají směrem Německo, kde česká fotbalová reprezentace rozehrála mistrovství Evropy těsnou porážkou s Portugalskem, přišla výborná zpráva z hlavního města Srbska - Bělehradu. Zde se totiž také koná mistrovství Evropy, konkrétně v plavání. V ženském závodě na 100 metrů volným způsobem se totiž Česko dočkalo něčeho naprosto mimořádného. Barbora Seemanová vyhrála a kvalifikovala se těsně na olympijské hry a olomoucká závodnice Barbora Janíčková dorazila do cíle hned za ní, navíc ve svém novém osobním rekordu 54.17, který ke kvalifikaci bohužel těsně nestačil.

Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsem šťastná. Je to další osobák. A ta medaile? To je jen další třešnička. Bára Seemanová mi už ale při druhé padesátce utekla hodně. Jak už jsem ale řekla, jsem opravdu hodně spokojená a uvidíme, zda se mi povede můj nejlepší čas zlepšit i na padesátce. Udělám pro to maximum," pochvalovala si po doplavání rodačka z Brna, která však několik posledních let závodí za klub SK UP Olomouc.

A nadšený byl samozřejmě i trenér Janíčkové Dušan Viktorjeník. „Je to můj i Bářin první velký úspěch, takže ty emoce byly velice pozitivní. A hlavně se jednalo o obrovské překvapení. Do Bělehradu jsme jeli se snem dostat se do finále a tohle je hodně nad očekávání," popisuje a dodává, že už vůbec by ho nenapadlo, jakým způsobem závod skončí pro české plavání: „Samozřejmě jsem počítal s tím, že Bára Seemanová medaili udělá, ale takové ovládnutí závodu tady nečekal opravdu vůbec nikdo."

Kromě radosti a chválení ale Viktorjeník připustil, že je stále na čem pracovat a hledat prostor ke zlepšení. „Olympijský limit nám utekl zhruba o půl vteřiny, a tak musíme makat dál a připravit se na další olympijský cyklus. Pro nás byla obrovská škoda, že tento cyklus byl vinou covidu jen tříletý," pokrčil rameny.

Co se však týče cesty do Paříže, nic ještě není úplně ztraceno. Už v pátek totiž startují rozplavby závodu na 50 metrů volným způsobem, kterých se Janíčková bude taktéž účastnit. „Tady nám do olympiády chybí jen tři desetinky, tak se je budeme snažit sundat dolů. Bylo by naprosto skvělé, kdyby se to podařilo," nevzdává se naděje Dušan Viktorjeník.

Parádní den českých plavců na šampionátu včera doplnil ještě v závodě mužů na 50 metrů motýlkem Daniel Gracík.