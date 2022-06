„Je to pro mě velká čest. Ani jsem v to nedoufal a jsem za to strašně rád. To jsou prostě věci, které se neodmítají. I celý ceremoniál jsem si obrovsky užil," říkal spokojeně Petr Zapletal.

A co říká na pořádání takových akcí, jakou je právě Olympiáda dětí a mládeže? „Když se takovéto akce dělají pro děti, tak je to asi to nejlepší, co se může dít. Navíc to skutečně pomáhá vychovávat budoucí reprezentanty," pokýval uznale hlavou.

„Trochu mě mrzí, že takové akce nebyly, když jsem byl mladý. Na druhou stranu si to teď ale užívám jako trenér a funkcionář, takže mě to v konečném důsledku zase až tak moc nemrzí," dodal se smíchem.

Akademie funguje dobře

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý reprezentační nahrávač s bohatými zahraničními zkušenostmi nyní v Olomouci se svým týmem buduje volejbalovou krajskou akademii, která má za cíl vychovat budoucí špičkové hráče a třeba i reprezentanty.

„Akademie se nám už poměrně rozrostla. Máme už okolo 150 dětí, navíc zhruba stejné počty holek i kluků. I atmosféra uvnitř je výborná, a to jak mezi hráči, tak i mezi trenéry. Co víc si přát, je to prostě skvělé," pochvaluje si.

Máme medailové ambice

Nyní však před ním stojí velký úkol, ze kterého není jen tak úniku. Jako trenér totiž povede olomoucký krajský výběr do olympijských bojů. „Připravovali jsme se na to zhruba půl roku. S asistentem Radkem Ptáčkem jsme si pozvali všechny nadějné kluky z Olomouckého kraje do Kojetína a tam jsme si vybrali tu finálovou dvanáctku," popisuje.

„Naší ambicí je samozřejmě medaile. Tým je totiž výborně poskládaný. Jeho jádro tvoří hráči z Kojetína, Olomouce a Šumperka a myslím si, že na to skutečně máme. Možná, že bych měl i nějaké své osobní tipy na budoucí hvězdy. Nikoho vyzdvihovat ale nebudu. I sebevětší hvězda by totiž bez ostatních spoluhráčů nevyhrála vůbec nic," dodává s pořádnou dávkou sebevědomí v hlase.

Mám k akademii určitý závazek

Zapletal si už také v minulosti vyzkoušel, jaké je to být trenérem profesionálního klubu, když v období let 2019 až 2021 vedl ženský olomoucký klub VK UP Olomouc. Nelákalo by ho přece jen se do tohoto režimu někdy vrátit?

„Zatím asi ne. Měl jsem dokonce i nějaké nabídky ze zahraničí, které jsem ale odmítl. Cítím totiž k akademii určitý závazek. Kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka z Česka, tak bych nad ní ale samozřejmě přemýšlel," vysvětluje.

Český volejbal jde nahoru

A jak ze své perspektivy vidí budoucnost českého volejbalu? „Co se týče kluků, tak ti jdou teď opravdu hodně nahoru. To ukázali už minulý rok na mistrovství Evropy a také letos, když vyhráli Evropskou ligu. U holek je to sice trošku horší, ale třeba letošní druhé místo v Evropské lize je skvělý výsledek. Já jen doufám, že to každým rokem bude lepší a lepší," říká s určitou nadějí.

Mimo té trenérské má za sebou Petr Zapletal i bohatou hráčskou kariéru okořeněnou řadou úspěchů. Jaký byl, podle něho samotného, ale ten úplně největší? „Nejvíce vzpomínám asi na čtvrté místo Světové ligy z roku 2004. Tehdy tam byla skvělá parta. Navíc jsme rok poté vyhráli i Evropskou ligu," uzavřel.