Jednu zásadní věc ale uplynulý víkend změnil. Po letech nadvlády Přerova se ze dvou výher radovali Olomoučané, kteří se dokonce v tabulce nejvyšší soutěže posunuli před svého tradičního rivala a klidně mohou po osmi letech pomýšlet na boje o medaile.

„Jako vždy to bylo vyhrocené. Konečně jsme vyhráli, máme nesmírnou radost. Přerov byl favoritem. Snažíme se dávat mužstvo do kupy, rosteme a sklízíme ovoce,“ pochvaloval si po dvojutkání trenér SK UP Olomouc Petr Heger.

Poslední výhru Olomouce nad loňským vicemistrem a mistrem z let 2017 a 2018 s trochou nadsázky nikdo z obou soupeřů nepamatuje.

„Bude to už dlouho. Přerov jsme poráželi před více než sedmi lety, kdy jsme naposledy brali v 1. lize bronz. Pak se to u nás zkomplikovalo, nastal generační problém. Asi čtyři roky se to snažíme nastartovat,“ zavzpomínal Petr Heger, bývalý český reprezentant, který zažil doby, kdy za totality hrávala Olomouc prim také v československé nejvyšší soutěži.

ROZHODOVALY MALIČKOSTI

Poslední roky nicméně patřily KVP Přerov, který v sobotu v olomouckém bazénu padl 13:16, doma ale před svými příznivci další prohru s papírovým outsiderem nechtěl připustit.

V neděli se Přerované sice ujali vedení 2:0, Olomoučané ale potvrdili viditelné zlepšení letošní sezony a rychle srovnali krok. Domácí KVP naposledy vedl 5:4 ve druhé čtvrtině, ve druhém poločase se však Olomouc ujala dvoubrankového vedení a Přerov dotahoval marně. Hosté zvítězili 13:11.

„Olomouc tam má samozřejmě nějaké posily, ale nemyslím si, že bychom s takovým mančaftem měli prohrávat,“ kroutil hlavou po hodně vypjaté nedělní odvetě trenér Přerova Radek Otáhal.

„Derby je vždycky vyhrocené. Přispěla k tomu i dvojice rozhodčích, která podle mého nepískala úplně korektně,“ neopomněl Radek Otáhal zmínit několik sporných výroků sudích.

„Musíme se podívat i na naše chyby. Byly tam hrubky v obraně, dostávali jsme laciné góly. Na to, kolik jsme měli šancí a přesilovek, jsme dávali velmi málo gólů,“ kroutil hlavou přerovský kouč.

Na straně Olomouce pochopitelně po letech porážek v přerovském bazénu panovala velká spokojenost. „Soustředili jsme se na hru. Dnes rozhodlo srdce, víc jsme bojovali. Přerov to neunesl, byl nervózní, to ho poškodilo,“ ohlédl se Petr Heger.

O PLAY-OFF SE BUDE BOJOVAT

Jeho tým oslavil třetí a čtvrtou výhru v sezoně, ve které by rád konečně zabojoval o elitní čtverku a bitvy o medaile.

„Už asi tři roky po sobě nám to vždy uteklo o chloupek. Letos chceme bojovat o medaile, to je náš cíl,“ potvrdil Petr Heger.

V Přerově zatím s výkony v aktuální sezoně po medailových žních z předešlých ročníků spokojeni nejsou. V osmi zápasech padli pětkrát. „Jsme v polovině, neházíme flintu do žita. Soustředíme se na dalších šest utkání. Pevně věřím, že postoupíme do play-off,“ uzavřel Radek Otáhal.

Letošní boje v 1. lize vodních pólistů každopádně budou ještě hodně zajímavé.

SK UP Olomouc – KVP Přerov 16:13 (5:4, 3:4, 6:3, 2:2)

Branky: L. Heger 6, Berlanský 3, Mi. Košík 3, Bakshenyen 2, Barták, Ma. Košík – Holibka 4, Vela 3, Janíček 2, J. Otáhal 2, Jurčík, A. Otáhal.

KVP Přerov – SK UP Olomouc 11:13 (2:3, 3:3, 3:4, 3:3)

Branky: Janíček 5, Holibka 4, J. Otáhal 2 – Bakshenyen 3, Ma. Košík 3, Bebjak 2, L. Heger 2, Bradáč, Berlanský, Mi. Košík.