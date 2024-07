Přesně v den vysvědčení odletěl kulturista Patrik Šerý na IFBB Mr. Universe do Itáli. V sobotu 29. června zvládl úspěšně vážení. „V dopoledních hodinách jsem ještě stahoval vodu, abych mohl startovat ve třech kategoriích,“ objasnil.

V neděli tak naskočil do kategorie klasická kulturistika do 40 let. Chvíli nato měl na programu Master nad 40 let a následně Master bez váhového limitu od 40 do 50 let. Ve všech byl stejně úspěšný a získal tak tři bronzové medaile.

Dalším závodem by měl být ten, který bude hostit ostrov Sál na Kapverdských ostrovech.