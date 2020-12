Prostějovský klub, který se po restartu Kooperativa NBL trápí a spadl na dno tabulky, vyšel své hvězdě i mistrovskému celku vstříc.

„Lukáš je velice dobrý hráč a reprezentant. Přišla na něj nabídka a oba kluby jsme se dohodly, že se přesune do Nymburka. Pro jeho další růst, pro reprezentaci a taky kvůli okolnostem, které tady jsou,“ upozornil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek na ekonomické starosti klubu.

„Je to i kvůli covidu, který zasáhl náš klub, proto jsme volili tuto cestu, i když z toho nejsme nadšení, ale udělali jsme to pro dobro klubu. Doba je teď taková a za normálních okolností by se tyhle kroky asi neděly,“ prohlásil Pekárek.

„S Lukášem jsme měli nadstandardní vztahy a my mu děkujeme za služby, které tady odvedl. Byli jsme třetí v nejvyšší soutěži, po dvou letech fungování, třetí v Českém poháru. Pořád jsme se drželi na špici. A Lukáš se na tom podílel velkou měrou. Byl tahounem, lídrem a příkladem, jak trénovat a přistupovat k zápasu. Byl zkrátka profík,“ dodal Pekárek.

SPOKOJENÝ NYMBURSKÝ KOUČ

Aktuálně druhý nejlepší střelec Kooperativa NBL přichází k šestnáctinásobným mistrům doplnit kádr vzhledem k dlouhodobým zraněním Jerricka Hardinga a Petra Šafarčíka. Jednatřicetiletý Palyza podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další soutěžní ročník.

„Hledali jsme posílení pro náš kádr, jelikož Petr a Jerrick jsou zranění. To je jen další důkaz, jak profesionálně náš klub funguje. Lukáš Palyza je prověřeným hráčem, který nám může opravdu pomoci. Jako mladý už Nymburkem prošel, takže ví, co ho čeká. Nyní je navíc zkušenějším a mnohem lepším hráčem než tehdy. Chci opravdu poděkovat našemu managementu a majitelům, že byli schopni takto reagovat. Zvláště v těchto těžkých časech. Ukazuje to, jak je náš klub ambiciózní,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel.

Rodák z Ostravy už v Nymburku působil v letech 2011 až 2014. Během tří sezon odehrál v jeho dresu 191 zápasů s průměrem 6,1 bodu na zápas. Kromě české ligy nastupoval i ve VTB lize, Eurocupu a v kvalifikaci o Euroligu.

V létě 2014 odešel do německého Bayreuthu, poté prošel Prostějovem, Děčínem, polskými Gliwicemi a poslední tři sezony patřil v dresu Olomoucka k hlavním hvězdám KNBL, když dával 19,6 bodů na zápas.

V tomto ročníku je druhým nejlepším střelcem soutěže za Jakubem Šiřinou. V českých soutěžích už má na kontě téměř pět tisíc bodů. Také drží rekord v podobě 129 proměněných trojek za sezonu 2015/2016. Celkově má úspěšnost v kariéře z trojkové vzdálenosti čtyřicet procent.

Palyza je rovněž stálicí v národním týmu. Zahrál si na mistrovství Evropy 2017, mistrovství světa 2019 a nastoupil také do všech čtyř zápasů probíhající kvalifikace o Eurobasket 2022, když v pátečním zápase s Belgií dal třináct bodů.

David Šváb