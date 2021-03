Nutno říct, že utkání hodně ovlivnily absence na obou stranách. Oba celky do utkání nasadili jen devět hráčů, hostům navíc chyběl klíčový pivot Nemanja Bezbradica. A nebyly to jen jeho body, které Hanákům hodně chyběly.

„Všechno to, co jsme si řekli před zápasem, se nestalo. Soupeř do poločasu získal deset útočných doskoků. Nám chyběla energie,“ řekl trenér hostů Michal Pešta.

Klíčový byl vstup do utkání. Domácí rychle vedli 11:2 a první čtvrtinu ovládli poměrem 22:8.

„Chtěli jsme být agresivní v obraně, hrát rychle dopředu, doskakovat. Podali jsme přesně ten výkon, jaký jsme podat nechtěli,“ kroutil hlavou Pešta. „Po poločase se to trošku zlepšilo, ale zápas už se v podstatě dohrával,“ dodal.

V sobotu sehraje Olomoucko s Hradcem odvetu na domácí palubovce.

„Budeme doufat, že v sobotu to bude lepší. Na tohle musíme zapomenout a jet domů,“ uzavřelo hanácké křídlo Adam Klepač.

Královští Sokoli – BK Olomoucko 90:67 (22:8, 49:22, 72:39)

Body: Barac 20, Sedmák 17, Peterka 13, Brožek 11, Halada 11, Kantůrek 8, Koloničný 6, Stamenkovič 4 – Pekárek 20, Štěpán 16, Kouřil 14, Henry 7, Feštr 5, Váňa 5.

Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Jedlička. Trojky: 10/34 – 4/25. Trestné hody: 8/9 – 13/14. Doskoky: 43:34. Fauly: 16:13. Bez diváků.