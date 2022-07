Po odstoupení na Kopné a skvělém šestém místě v Plzni si chtěli otec a syn Horákovi připsat další body do celkového hodnocení.

Navigátor Ivan Horák zhodnotil soutěž slovy: „Příbram byla celkově hodně rychlá a líbila se nám, ale nějak jsme se nemohli dostat do správného tempa. Šestitýdenní pauza byla znát a než jsme se rozjeli, bylo po závodech. Ráno v Příbrami hodně pršelo a tak jsme obuli střední směs. Pro jistotu jsme přidali druhou tvrdší, kterou jsme hned na přejezdu na RZ 1 přehodili, protože silnice rychle osychaly,“ komentoval závod po jeho skončení navigátor Ivan Horák.

Olešnici těsně unikl postup do kraje, nyní je bez brankáře. Co další změny?

„Rallysprint je poměrně krátký a jede se neskutečně rychle od samého začátku. Dostali jsme se do dvou krizí, které Michal bravurně vyřešil a nejlépe se nám povedla sedmá RZ, kde jsme skončili pátí. Našim snem byla i celková pátá příčka, na kterou nám nakonec chybělo asi 10 vteřin. To po 70 odjetých km není tak moc velká ztráta. Budeme pracovat na dalším posunu a už se chystáme na 13. srpna do Fulneku,“ dodal ještě.

Po umístění na 8. příčce tak nyní Horákům patří ve třídě P2+ prozatímní sedmé místo.

Autor: Mioslav Ševčík