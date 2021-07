Největší akce malého fotbalu v České republice bude jednou z oslav 50. výročí malého fotbalu Olomouc. „Představí se tady top kluby ze všech oblastních svazů napříč republikou včetně několika reprezentantů,“ potvrdil člen výkonného výboru MF Olomouc Lukáš Grulich.

Vítěz celého turnaje a poražený finalista se navíc kvalifikují do mezinárodních soutěží. „Ty jsou obdobou Ligy mistrů a Evropské ligy,“ objasnil Grulich. Jedná se přímo o Ligu mistrů, která je na programu od 1. do 5. září v italských městech Rimini a Riccione. Vicemistr si zahraje EMF EUROCUP ve stejném termínu a na stejných místech.

O tuto možnost budou z Olomouckého kraje bojovat týmy RK Kafki, FC Chelsea a FC Skunk. RK Kafki Olomou jsou olomouckým ligovým šampionem. „Chceme minimálně zopakovat loňské umístění. Myslím, že máme silnější tým a snad uspějeme. Škoda, že na turnaji jsou jen dvě postupová místa do Evropy, ale je to náš cíl a s tím do toho jdeme. Musíme zabrat, když se to nepovede, pokusíme se skončit co nejvýš, ať neuděláme ostudu Olomouci,“ řekl prezident klubu Kafki Rudolf Pola.

Před rokem v Kolíně skončil jeho výběr ještě pod přerovskou hlavičkou čtvrtý. Teď ho doma požene víc fanoušků. „Přijede za námi dost lidí z Přerova, bývalých spoluhráčů, minimálně dvacet lidí, další taky z Olomouce. Myslím, že podporu mít budeme,“ usmál se Pola.

Celkem sedmnáct týmů je rozdělených do čtyř skupin. Tři jsou po čtyřech týmech poslední čítá pět účastníků. V základní části se hraje systémem každý s každým a vítězové skupin postupují do čtvrtfinále. Celky na druhých a třetích místech míří do osmifinále.

Úvodní zápasy jsou na programu od 9.30 a finále by mělo vypuknout v 18.15. Kromě těchto bojů je v polední přestávce naplánováno exhibiční utkání bývalých hráčů, kteří patřili k zakladatelům malého fotbalu na Olomoucku. „Výkop by měl být ve 12 hodin a účast nám přislíbil David Kobylík, který by měl utkání moderovat,“ prozradil Grulich.