Do odvetné části první fáze Kooperativa NBL vstoupili basketbalisté BK Redstone Olomoucko na nymburské palubovce a prohráli 71:95, když v oslabené sestavě drželi krok vždy v první polovině desetiminutovek. Pak už na vysoké tempo soupeře fyzicky nesačili.

Atmosféra zápasu mezi Olomouckem a Nymburkem | Video: Deník

„Nymburk a jeho trenéři odvádějí dobrou práci. Vědí, co je potřeba, aby vyhráli zápas. Hrají extrémně tvrdě a je těžké se tomu vyrovnat. Zvláště když nám dva důležití hráči chyběli. Ale já jsem hrdý na naše hráče, jak dnes bojovali. Mladí hráči dnes získali cenné zkušenosti," říkal po záúase olomoucký kouč Andrew Hipsher.

Podle předzápasových prognóz chyběl kvůli zdravotním problémům v sestavě Olomoucka David Škranc a Dupree McBrayer. Zpočátku oslabení nebylo na výsledku patrné. Hosté necelé tři minuty před koncem první čtvrtiny drželi nerozhodný stav 12:12, závěr čtvrtiny ale nezvládli a do té následující vstupovali za nepříznivého stavu 16:26.

Nymburská síla základního kádru i vyrovnané střídačky se projevovala i v dalším pokračování poločasu. Polabský tým dominoval na doskoku a vypracoval si řadu druhých střeleckých pokusů. Navíc byl úspěšnější při střelbě z dálky a dokázal se od Olomoucka odpoutat až na výsledek 49:32 po dvaceti minutách.

Po návratu z kabiny se hráči Olomoucka snažili s protivníkem držet krok a více než sedm minut nepřipustili větší propad. V závěru třetí části ale už Nymburk unavenému soupeři snadnými koši odskočil na rozdíl jednadvaceti bodů před poslední čtvrtinou.

Béčko Sigmy si vyšláplo na Zbrojovku. Rozhodl v závěru Fiala

Až v závěru domácí lehce polevili. Olomoucko ve 39. minutě snížilo až na devatenáct bodů, závěr si už vítězové pohlídali a opět se dostali na větší rozdíl.

„Podíváme se na video a na věci, co jsme dnes nedělali správně, ale hlavní je, že dnes bojovali a hráli tvrdě. Vznikla tu zajímavá situace, že Adamu nastoupil proti týmu, kde začínal sezonu. Když se ukázalo, že ho Nymburk uvolnil, hned jsme si ho vzali. A jsem za to rád, protože Amin je skvělý člověk a přináší nám to, co jsme hledali. A dnes ukázal, co v něm je,” uzavřel Andrew Hipsher.

ERA Basketball Nymburk - BK Redstone Olomoucko 95:71 (26:16, 23:16, 23:19, 23:20)

Nejlepší střelci: Jitaurious 13, Tůma 12, Sehnal 11, Bell 10, Kovář 10, Svejcar 10, Bohačík 9, Collins 8, Sukhmail 8, Rylich 4 - Shaver 15, Bailey 14, Adamu 13, Hemphill 11, Feštr 9, Klepač 7, Žák 2.

Tabulka: 1. Nymburk 8/2, 2. Opava 9/3, 3. Ústí nad Labem 7/4, 4. USK Praha 7/4, 5. Kolín 7/5, 6. Písek 5/4, 7. Děčín 6/6, 8. Brno 5/5, 9. Pardubice 5\7, 10. Olomoucko 3/8, 11. Slavia Praha 3/8, 12. Ostrava 1/10.