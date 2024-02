Ve 21. kole extraligy žen cestovaly volejbalistky olomoucké Šantovky bez mnoha důležitých hráček na palubovku rozjetých brněnských Šelem, které bojovaly o možnost vystoupat v tabulce až na úplný vrchol a byly tak jasným favoritem. A přesně to se i potvrdilo. Jihomoravanky zvítězily jednoznačně 3:0 na sety a díky zaváhání Prostějova jej na dočasném trůnu skutečně vystřídaly.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

Zápas začal velmi vyrovnaně, po deseti minutách hry byl stav 9:9. Za stavu 11:9 si hosté vzali první time–out. Díky dobrému servisu domácí kapitánky Markové domácí hráčky zvyšily svůj náskok na 15:11 a už si jej nenechaly sebrat. Do koncovky vstoupily za stavu 20:15 a dotáhly úvodní dějství do konečného stavu 25:19.

Pomalejší brněnský vstup do druhého setu pomohl hostům získat náskok 2:5. Domácí hráčky jej ale stáhly a za stavu 9:7 si vybraly oddechový čas. Ten Olomouc zvedl a za stavu 10:12 si oba týmy, co se time-outů týče, role vyměnily. Po sérii chyb se pak ale znovu domácí vrátili do sedla a získaly na svou stranu i druhou sadu v poměru 25:20.

Po vyrovnaném vstupu do třetího setu se také zásluhou dvou es Beránkové dostaly domácí Šelmy do vedení 10:5 a v průběhu setu už k nějakým výrazným změnám nedocházelo. Nakonec domácí vyhráli poměrně v klidu výsledkem 25:18 a 3:0.

„Dnešní zápas se mi hodnotí těžko. A to vzhledem k tomu, že nám chybělo několik hráček základu a odehráli jsme tento zápas v šesti a bez libera. Gratuluji soupeři,“ řekl po zápase olomoucký lodivod Jan Drešl.

Olomoučanky jsou nyní s 25 body na sedmém místě s bodovou ztrátou na další brněnský celek z Králova Pole a pohodlným jedenáctibodovým polštářem na osmé přerovské Zubřice.

VK Šelmy Brno – VK Šantovka Olomouc UP 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Rozhodčí: Trumpeš, Dušek.

Diváci: 212.

Šelmy Brno: Šmídová, Janečková, Marková, Madsen, Kelnárová, Širůčková. Libero: Chevalierová. Střídaly: Benediktová, Beránková. Trenér: Jaroslav Vlk.

Olomouc: Shevkenek, Fedchuk, Nečasová, Šotkovská, Chaloupková, Artyshuk. Libero: Ryšavá. Střídala: Stoppenová. Trenér: Jan Drešl.