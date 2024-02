Po finálovém turnaji Českého poháru se opět rozběhl program extraligy volejbalistek. V jejím 22. kole se potkaly sedmý celek tabulky z Olomouce a šestý z brněnského Králova Pole, který až v pohárovém finále podlehl Dukle Liberec. V duelu sousedů z tabulky bylo o kousek lepší Brno, které vyhrálo i díky zvládnuté maratonské koncovce prvního setu 3:0. V sestavě Olomouce, v níž pro nemoc chyběly obě nahrávačky, opět odehrála na liberu celý duel teprve patnáctiletá Lucie Ryšavá, dcera reprezentantky a olympioničky v šestkovém i plážovém volejbalu Evy Celbové Ryšavé. Domácí tým nastoupil bez nahrávačky Shevkenekové a smečařky Farské, na liberu opět s tento týden patnáctiletou Lucií Ryšavou. Jen na lavičce jistila svůj tým zdravotně indisponovaná nahrávačka Přibylová.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

Královo Pole vstoupilo do utkání lépe, rychle se dostalo do vedení 7:2. Hanačky měl potíže s příjmem a souhrou bez obou nahrávaček a Brno navýšilo na 14:6. Šantovky ale výrazně zabrala a šlo se do dramatické koncovky. Domácí hráčky zvládly čtyři setboly a samy si pak dva vytvořily. Nevyužily je a bylo to 28:28. Maraton prvního setu nakonec i se štěstím ovláli hosté 32:30.

Ve druhé části hry byl úvod opět pod patronací Brna, které vedlo 10:4. Náskok hostí narostl už na deset bodů, obrana Hanaček nebyla srovnaná a kouč Drešl bral druhý time. A opět to zabralo, Hanačky snížily na 11:16 při dobrém servisu Artyshukové. Hosté pak však opět zvýšili obrátky, vedli 22:12 a druhý set tak získaly úřadující mistryně extraligy 25:13.

Třetí dějství začala Šantovka koncentrovaněji, šla do vedení 5:3 a po agresivním podání kapitánky Nečasové vedla už 8:5. Vedení drželi domácí i při servisu jindy libera Chaloupkové (12:9), po útoku Pavlíkové však bylo srovnáno na 14:14. V závěru setu začal získávat navrch agresivní útok a servis Brňanek, které vedly při podání Matějkové 20:17. Těsný náskok si již Královo Pole pohlídalo, vyhrálo set 25:23 a celý duel 3:0.

Tisícovka běžců v parku. Winter Run prolétl Olomoucí. Najdete se?

„Pro nás to byla dnes improvizace, protože jsme nevěděly do poslední chvíle, zda se nám vrátí alespoň jedna nahrávačka. Máme dvě, jedna má otřes mozku a druhá je po mononukleóze, takže jsme musely přistoupit na to, že budeme hrát na dvě univerzálky a dvě smečařky a odnahrávaly jsme to já s Wiki Nowakovou. V prvním setu bylo pro nás překvapení, že jsme se dostaly do koncovky, hlavně díky tomu, že holky výborně bojovaly. Ve druhém setu jsme měly výpadek, ten třetí nás opět mrzí, pár chyb méně a mohly jsme mít set, možná i bod, kdybychom zvládly první koncovku. Škoda, ale nebyl to špatný výkon, když jsme hrály v okleštěné sestavě. Věřím, že se dáme dohromady do play-off,“ řekla po utkání kapitánka domácích volejbalistek Michaela Nečasová.

Další utkání extraligy pošle Šantovku Olomouc ve 23. kole na palubovku Dukly Liberec, a to ve čtvrtek 22. února. Hraje se od 17 hodin.

VK Šantovka Olomouc UP - VK Královo Pole Brno 0:3 (-30, -13, -23)

Rozhodčí: Trumpeš, Ištvanech.

Čas: 91 minut.

Diváků: 200.

Olomouc: Chaloupková, Nowaková, Artyshuková, Fedchuková, Šotkovská, Nečasová. Libero: Ryšavá. Střídala: Chládková. Trenér: Jan Drešl.

KP Brno: Pelikánová, Pavlíková, Kőrmendyová, Kuníková, Prchalová, Hrušecká. Libero: Šmardová. Střídaly: Křižanovská, Matějková, Chlupová. Trenér: Erik Nezhoda.

Text: Adam Fritscher.