Měla jste více nabídek? Proč padla volba na Bielsko-Biala?

Ano, měla jsem spoustu nabídek, ale v koronavirové situaci by bylo docela složité jít někam dál, proto nakonec Bielsko.

Připravila vás tedy koronakrize prozatím o vysněné italské angažmá?

Ne, takhle se to říct nedá. Já bych se každopádně chtěla postupně zlepšovat – až právě do italské soutěže A1.

Berete tedy polské angažmá jako další krok k tomuto cíli?

Chtěla bych se vypracovat až k těm nejlepším, ale to je běh na dlouhou trať. Proto je Bielsko ideální volba.

V jejich týmu působí i Andrea Kossányiová. Doporučila vám tuhle změnu?

Je to moje první zahraniční angažmá, takže jsem ráda, že tam je. Hrály jsme spolu už rok v Olomouci a asi tři roky v nároďáku, takže známky sehranosti tam určitě jsou. Bavily jsme se o tom spolu a i to mi napovědělo, proč zrovna Bielsko.

Je pro vás výhoda, že se Bielsko nachází jen kousek za hranicemi?

Ano, domů to nebudu mít ani ne dvě hodiny, takže od rodiny a přátel to nebudu mít tak daleko. Navíc věřím v to, že rodiče mě budou jezdit často podporovat.

Jak se vám odchází z olomouckého klubu?

Na Olomouc budu vždycky vzpomínat. Je to můj mateřský klub. Myslím, že jsem tam toho prožila už hodně a nastal ten pravý čas na to, abych Olomouc opustila a posouvala se dál jak herně tak i mentálně.

Není škoda, že odcházíte zrovna před sezonou, kdy by Olomouc měla hrát základní fázi Ligy mistryň?

Není. Byla jsem rozhodnuta už dříve, že chci odejít.

Váš dlouhodobý plán zněl: udělat maturitu, pak odejít do zahraniční. Byla to ale větší fuška kvůli epidemii?

Ano, měla jsem to tak nastavené. Koronavirus maturitu dost zkomplikoval, maturovala jsem teprve v pondělí, za normálních podmínek by to bylo zhruba před měsícem a půl.