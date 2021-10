Na začátku zápasu zářil především Vučkovič, který se postaral o vedení 10:5 ve 4. minutě rovnými osmi body. Stejně jako začátek, tak i konec čtvrtiny patřil Olomoucku, které vedlo 17:11.

Ani ve druhé části to dlouho nebyly žádné střelecké dostihy, ale i tak vedli Hanáci po půli 30:26.

Úvod do třetí desetiminutovky domácím nevyšel a ve 23. minutě prohrávali 32:35 po dvou zbytečných ztrátách v útoku. Pětiminutovku ztratili v poměru 2:13 a rázem prohrávali 32:39. Přesto se nevzdali, přidali v obraně a ve 27. minutě se po koši Sehnala opět dostali do vedení – 40:39. Pak Brnu dokonce odskočili v jednom okamžiku na rozdíl šesti bodů a do poslední periody vstupovali za příznivého stavu 46:43.

Dramatický průběh nabídla také rozhodující část utkání. Brno rychle otočilo vedení na svou stranu, do většího náskoku se ale nedostalo a v průběhu 38. minuty dokonce basketbalisté Olomoucka vedli 54:51. Jenže v samotném závěru dominovalo Brno a rozhodlo o svém těsném vítězství v utkání, ve kterém příliš košů k vidění nebylo.

„Z pohledu obrany to bylo z naší strany nejlepší vystoupení v sezoně. Tým ukázal, že může vyhrát i přes odchod Wigginse. Chybělo málo. Bohužel jsme nedokázali udržet koncentraci po celý zápas. Na tom ještě zapracujeme. Důležité je, že hráči stále bojují, nic nebalí. Proto máme šanci, že se vše otočí,“ hodnotil kouč Olomoucka Robert Skibniewski.

„Taková porážka bolí. Nebyly to žádné střelecké hody, v takových zápasech pak rozhoduje počet chyb, které se uděláte. My jsme udělali o dvě chyby více. Je to velká škoda, byli jsme blízko,“ dodal domácí hráč Lukáš Feštr.

BK Redstone Olomoucko - Basket Brno 56:61 (17:11, 13:15, 16:17, 10:18)

Nejvíce bodů: Feštr 14, Vučkovič 14, Dragovič 11, Štěpán 10, Carpenter 4, Sehnal 3 - Madden 16, Körner 14, Krakovič 10, Půlpán 9, Puršl 4, Marko 4, Mickelson 2, Nečas 2.

Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Petrák. Trojky: 5:2. TH: 11/17-27/33. Fauly: 27:19. Doskoky: 39:34. Ztráty: 18:14.