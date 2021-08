Pro starší žáky byl Malý Závod míru vrcholem sezóny, na který se celý rok připravovali. Závod byl výjimečný co do náročnosti, mezinárodní konkurenci i prestiže.

„Věděli jsme, že tento závod rozhodne vyloženě výkonnost, protože byl hodně kopcovitý a sešla se výborná konkurence. Bylo to něco jiného než rovinaté závody jarní části sezóny, kdy dojíždělo do cíle 40 závodníků,“ popsal profil etapového závodu manažer a trenér Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Pro MMK šlo o vrchol sezóny, na který se patřičně připravoval. Tréninky byly šité na míru a kopírovaly profily Orlických hor, kde se závod konal. Cílem bylo uspět v maximální možné míře a povedlo se. První etapu ještě olomoucký tým nevyhrál, ale oba jeho lídři, Lukáš Raška i Matěji Piták byli v elitní šestičlenné skupině, která přijela do cíle se čtyřiceti sekundami náskoku. Raška byl čtvrtý a Piták pátý. Zároveň Piták posbíral všechny vrchařské prémie a Raška se prosazoval v těch rychlostních.

„V první etapě jsme si potřebovali oťukat zahraniční soupeře hlavně z Německa a Slovenska, soustředili jsme se na časovku a pak na třetí, nejtěžší etapu,“ řekl k taktice Jiří Kaňkovský. V časovce to vyšlo. Lukáš Raška ji vyhrál a šel do třetí etapy s náskokem šesti sekund. MMK jel na vítězství i ve třetí části, Piták rozjel v závěru spurt Raškovi, který vyhrál i třetí dějství závodu a do závěrečné etapy šel s náskokem patnácti vteřin. Aby druhý Němec Winter z týmu RSG-RSC Cottbus sebral žlutý dres Hanákům, musel by vyhrát všechny prémie a vyhrát i etapu. Ale MMK si vše pohlídal, Jaroš s Tesaříkem strážili na čele úvod etapy, Piták byl připraven sjet Raškovi ztrátu v kopci.

Nakonec tedy Mapei Merida Kaňkovský vyhrál díky Lukáši Raškovi celkově. Raška získal také trikot pro nejlepšího sprintera v bodovací soutěži. Matěj Piták byl nejlepším vrchařem a Jakub Tesařík nejlepší mezi mladými jezdci a celkově skončil 15. Nikola Jaroš byl celkově 17.

V kadetkách se dobře ukazovaly také Nela Kaňkovská a Adéla Pittnerová, které sbíraly zkušenosti, ale už se také dokázaly prosazovat. „To, že jsme získali všechny čtyři trikoty závodu je mega úspěch, jsem moc rád, že se klukům vrátila dřina z tréninků. Navíc jeli vyspěle, jak dospělí chlapi, nedělali chyby, závodili týmově, jeden pro druhého. Získali tak obrovské sebevědomí a zkušenosti do budoucna. Jsem za ty kluky strašně rád, protože oni v přípravě neremcají, vše odmakají, věřím, že se nám tento tým starších žáků podaří připravit do vyšších kategorií, protože začali opravdu skvěle,“ pochválil svůj tým Jiří Kaňkovský.

Lukáši Raškovi navíc pořadatelé lanškrounského závodu kromě zlaté medaile udělili také cenu fair play za to, že při únicích překládal do němčiny svému největšímu soupeři Zeno-Levi Winterovi informace od rozhodčích, např. jaký má skupina náskok před pelotonem.

Autor: Radek Heloňa