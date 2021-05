V poháru P2+, který jedou nejsilnější vozy v rámci sprintů, se očekával hlavně souboj čtveřice nastupujících mladíků Caise, Petra Semeráda, Březíka a Stříteského s matadory Kostkou, Jakešem, Štajfem a Polákem Grzybem. V úvodní zkoušce na mokré a velmi kluzký trati šel do vedení Cais s Fordem Fiesta R5 MkII před Kostku a Jakeše na Fabiích R5. Také ve druhé zkoušce byl Cais nejrychlejší a navýšil svoje vedení na druhého Jakeše na 13,8s. Kostka po malém zaváhání vyjel z trati a klesl na třetí místo. Ve třetí RZ postihl Caise defekt a Jakeš se na něj dotáhl na pouhých 2,7s. To bylo ale poslední Caisovo zaváhání a třemi výhrami v následujících zkouškách si zajistil celkové prvenství v závodě, když vyhrál pět ze sedmi RZ. Druhého Kostku, který předstihl Jakeše, porazil o 9.6 sekundy a slavil tak s navigátorkou Jindřiškou Žákovou první velké vítězství na domácích tratích. Třetí dojel Jakeš, čtvrtý Grzyb, pátý Březík, šestý Semerád a sedmý Stříteský, všichni na vozech Škoda Fabia R5.

Velký souboj probíhal mezi dvoukolkami, pro které je sprint série určena především. Úvod soutěže vyšel nejlépe Martinu Lehkému na Fordu Fiesta Rally4 a po dvou zkouškách vedl. Ve třetí však havaroval a ve vedení ho vystřídal Srb s Citroënem C2 R2. I jemu však vedení vydrželo pouze jednu zkoušku a po čtvrté RZ ho předstihl Lumír Firla s Peugeotem 208 R2. V předposlední zkoušce ale neprojel správně retardér a s po 30-ti sekundové penalizaci klesl za Michala Srba se ztrátou 20,7s. Ani tento náskok však Srbovi nestačil. V poslední RZ jej postihl defekt a soutěž dokončil až na třetím místě za Firlou a Vaňharou, také na Peugeotu 208 R2.

Do bojů na Kopné zasáhla také rodinná olomoucká posádka Michal a Ivan Horákovi. Jejich snahu o zisk prvních mistrovských bodů ukončila hned na první RZ technická závada. Spolujezdec Ivan Horák k závodu řekl: „Po dohodě se sponzorem máme v plánu odjet celou sezónu s Opelem Adam R2, kromě domácího závodu ve Šternberku, kde pojedeme s vozem R5. O značce zatím není rozhodnuto. Na Kopnou jsme se těšili, je to hezký a těžký závod, ale technika byla proti. Asi v polovině první zkoušky, když Michal začal odřazovat do těžké levé, se ozvalo silné křupnutí a byl konec. První dojem byl, že odešla převodovka. Když jsme auto začali opravovat, zjistili jsme, že došlo k poškození části těhlice a poloosy. S autem jsme naštěstí nehavarovali, a závada je to opravitelná. Daleko hůře dopadl ve stejné zatáčce Martin Lehký, který zde prakticky zrušil Fiestu Rally4. Doufáme, že na příštím závodě v Plzni již vše bude v pořádku a získáme první body do šampionátu. Na přípravu máme necelých čtrnáct dnů, Plzeň se jede 5. června.“

O první mistrovské body jeli v Kopné i historici. Od první RZ vedl podle očekávání Neumann se silným vozem Ford Escort RS Cosworth. V předposlední zkoušce jej zradila poloosa a musel ze závodu z prvního místa odstoupit. Vítězem se stal velmi rychle jedoucí Petr Němec na Ladě VFTS. Druhou příčku obsadil nakonec Černý na stejném voze, když Kotrmona na Escortu RS Cosworth v poslední RZ porazil o 2,6s a celkově ho o 1 sekundu předstihl.

Rallysprint Serie pokračuje začátkem června na obnovené rally v Plzni a po zrušené Příbrami čeká na jezdce třetí podnik 7. srpna ve Fulneku.

Autor: Miroslav Ševčík