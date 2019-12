Olomouc -

„Jsem velice šťastný, protože jsme v celé první půlce sezony ani jednou neprohráli a dnes jsme to jen potvrdili. Výkon sice nebyl úplně optimální, jak bychom si asi představovali, ale je z toho vítězství a to se počítá, “ okomentoval povedený podzim i duel s Dolními Loučkami předseda olomouckého týmu Nikolas Tilkeridis.

Začátek zápasu se nesl v očekávaném duchu. Už po minutě a půl se totiž do míče opřel Tomáš Fialka a otevřel skóre. A už za minutu bylo v olomoucké hale ještě veseleji – skóroval totiž Jan Šipka a upravil skóre již na 2:0.

Rychlé vedení uklidnilo domácí až trochu moc a to borci z Dolních Louček potrestali. Na začátku sedmé minuty se trefil Skoumal a snížil na rozdíl jediné branky. Hosté po této brance značně ožili a nebyli vůbec daleko od vyrovnání. „Myslím, že vzhledem k vývoji utkání kluci soupeře možná trochu podcenili. Potom se ale projevil náš týmový duch a bylo to zase dobré, “ hodnotil Tilkeridis.

Jejich nadšení ovšem v jedenácté minutě pořádně zchladili Šipka s Janečkou, kteří svými přesnými zásahy zvýšili již na 4:1. A to nebylo vše. Tři a půl minuty před přestávkou Zapletal s Lošťákem nádherně vymíchali dolnoloučskou obranu a druhý jmenovaný skóroval popáté.

I do druhého poločasu nastoupili hosté aktivně. Olomouckým však stačilo dvanáct vteřin ve dvacáté šesté minutě a na světelné tabuli rázem svítilo skóre 7:1. Trefili se Jan Minx a znovu Martin Janečka.

Za chvíli snížil Hanuš, ale Tomáš Fialka z penalty brzy znovu zvýšil na rozdíl šesti gólů.

Potom snížil Gáži a domácí Kováč uviděl velice zbytečnou červenou kartu. Následnou hru ve třech ale Hanáci zvládli na jedničku a Martin Janečka dokonal hattrick – 10:1!

Dolní Loučky následně díky brankám Gážiho a Hanuše skóre kosmeticky upravily, ale poslední slovo měli opět domácí, konkrétně Lošťák.

Po odehrané první polovině soutěže tak mají olomoučtí futsalisté deset výher a jednu remízu a disponují luxusním devítibodovým náskokem na druhé Žabinské Vlky a třetí Vyškov.

„Myšlenky na postup o patro výš samozřejmě máme. Bude ale hodně záležet na tom, jestli seženeme prostředky, které by nám to umožnily. Zatím jsme ale každopádně nohama na zemi, “ vyjádřil se Tilkeridis k možným ambicím týmu. „Formu bychom udržet měli, jelikož kluci trénují dvakrát týdně, do toho ještě hrají fotbal a my všichni také studujeme na Fakultě tělesné kultury, kde je pohyb taktéž na velice vysoké úrovni. Po fyzické stránce to tedy do budoucna nebude problém. Uvidíme ale, jestli to dokážeme zvládnout i po té stránce psychické,“ doplnil olomoucký předseda.

Příští zápas odehrají olomoučtí futsalisté v neděli patnáctého prosince, když na své palubovce přivítají druhý tým tabulky - Žabinské Vlky Brno.

SKUP Olomouc – ASM PORTA DOLNÍ LOUČKY 11:5 (5:1)

Branky: 2. a 32. Fialka, 3., 11. a 31. Šipka, 14., 26. a 35. M. Janečka, 17. a 38. Lošťák – 7. Skoumal, 29. a 36. Hanuš, 33. a 35. Gáži. Rozhodčí: Čep, Kabeláč. ŽK: Bartoň (O.), ČK: 34. Kováč (O.). Diváci: 100

Olomouc: R. Janečka, Kalmaš – Zapletal, Lošťák, Šipka, Fialka, Brázdil, Minx, M. Janečka, Lorenc, Kováč.

