Štěpán Guba se v sobotu 28. ledna poprvé představil v organizaci RFA. V Trnavě se ve váze do 75kg, čili o váhu výš, než ve které se pere normálně, postavil slovenskému šampionovi v kickboxu Hurákovi. Souboj probíhal v thajském boxu, ale v malých MMA rukavicích. Zde hrozí každým úderem KO.

Štěpán, ač nebyl ten den úplně ve své kůži, v každém kole dominoval. Systematicky soupeře okopával , zkracoval vzdálenost, kde se mu dařilo soupeře také slušně trefovat a nebo tlačit v klinči. Ve třetím kole trefil soupeře loktem z otočky a dostal jej do problémů, Soupeř to sice ustál Guba ale nakonec zvítězil 3:0 NBD.

Ve stejný den se konala ostravská akce organizace Way of Warrior, kde se představil olomoucký Martin Švarc ve váze do 95kg. Soupeřem mu byl mnohem Lamacký z Hodonína, dvojnásobný vícemistr republiky v thajském boxu.

Jelo se ale podle pravidel K1. Švarc dobře kopal z přední nohy a zasahoval i tvrdými boxerskými kombinacemi. Deset sekund před koncem se mu podařilo zavřít celou kombinaci přesným kolenem do hlavy soupeře a uštědřil mu tedy KO už v prvním kole. Připsal si díky tomu šestou výhru v šestém profesionálním zápase.

Oba tito olomoučtí bojovníci vystoupí na akci MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně 2023, která se bude konat 31. března 2023 v pavilonu A výstaviště FLORA Olomouc.