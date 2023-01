„Myslím, že to je docela solidní úspěch na to, že fungujeme teprve nějakého dva a půl roku,“ říká Luděk Povýšil, majitel Spider Box Club Olomouc.

Zlato vybojoval Daniel Komárek v hmotnostní kategorii do 86 kg. V semifinále nejprve porazil r.s.c. ve třetím kole Davida Klíče, který obhajoval titul. Ve finále pak zdolal Jana Pacáka 5:0 na body a získal svůj první seniorský titul.

„Byly to náročné tři dny. V semifinále jsem boxoval s favoritem váhy, dvacet sekund před koncem jsem ho ukončil. Byl to těžký zápas, ale byla dobře nastavená strategie a taktika,“ řekl Komárek, který ve Spider Box Clubu trénuje pod vedením Petra Řezníčka.

Pro olomouckého rohovníka jde o dosud největší úspěch. „Bylo to moje čtvrté mistrovství republiky. Předtím jsem byl jednou třetí a dvakrát druhý. Věděl jsem, že tentokrát to musím zvládnout, je to pro mě obrovský úspěch,“ podotkl Komárek, jehož cílem pro další období je vybojovat účast na Olympijských hrách v Paříži.