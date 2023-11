Liga CMTA pokračovala tuto sobotu v Praze a klub Muay Thai Olomouc byl u toho. Jeho bojovníci zvládli neuvěřitelných osm zápasů s celkovým skóre 3:5.

MTO: Dudek vs. Guba | Foto: Muay Thai Olomouc

„Prohráli jsme sice pětkrát, ale já jsem osobně viděl dvě naše prohry jako jednoznačné výhry. Dělali jsme při nich zápas, tlačili a byli komplexnější. Každopádně je to ale úplně jedno, všichni naši bojovníci nechali v ringu všechno a tak to má být. Opět jsme pokračovali v naší strategii a postavili tam jak nováčky a děti, tak i zkušenější bojovníky, takže takový mix. Mé obrovské díky patří celému týmu, to znamená bojovníkům, trenérům, rodičům i fanouškům. Jste opravdu skvělí," okomentoval účast na této akci šéftrenér klubu Tomáš Musil.

Výsledky olomouckých bojovníků: Richard Fryšák prohra na body Alexandra Kašpárková výhra na body Zuma Guseynova prohra na body Jan Vacek výhra na body Kristian Micev prohra na body Tomáš Le prohra na body Elen Horáková výhra na body Marek Kamarýt prohra na body

Už tento pátek pak čeká Hánáky další obrovská výzva v profesionálním zápase. Štěpán Guba se postaví v pravidlech K1 TOP polskému bojovníkovi Rafalovi Dudkovi. Ten bojoval v nejlepší organizaci kickboxu na světě GLORY.

„Pro Štěpána a celý klub je to další neskutečný zápas. Těšíme se na to. Střetnutí se uskuteční na akci BABILON v polské Bialsko-Biala," těší se Tomáš Musil.