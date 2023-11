V sobotu 4. listopadu zavítala skupina Hanáků z klubu Muay Thai Olomouc na bratislavský Hanuman cup 46. A i když všichni jejich bojovníci šli do zápasu jako outsideři a jejich role se nakonec i potvrdily, rozhodně po sobě ve slovenské metropoli nezanechali žádnou ostudu a mohli odejít s hlavou vztyčenou.

Jakub Zacpal | Foto: Muay Thai Olomouc

Slávek Kratky vs Tomas Szabo ( -77kg ) MMA 3x3min

Soupeř Slávka brzy dostal na zem a tam ho kontroloval až do konce prvního kola. Na začátku kola druhého se snažil držet vzdálenost a trochu si zaboxovat, nicméně Szabo si opět prosadil svoji hru, nasadil RNC a zvítězil.

Jakub Zacpal vs Marek Neštrák (-64kg) MMA 3x3min

Osmnáctitilety Kuba proti slovenskému šampionu MAMMAL nastoupil velmi bojovně, dobře kopal a ubránil pokus o takedown. Soupeř ale v přestřelce trefil tvrdý hák a zápas po dalších úderech správně zastavil rozhodčí. I tak to byl ale ze Zacpalovy strany pěkný výkon.

Marcela Šafranová vs Lucia Szabová (-63kg) Muaythai 3x3min

Marcela nastoupila proti slovenské nabušené soupeřce, která je v současné době na 52. místě v MMA tabulkách na světě. Soupeřce, která do MMA přišla z thajského boxu a juda, kde patřila k nejlepším. V prvním kole předvedla pěkný začátek. Lucia jí ale trochu překvapila v klinči, kdy se trefila tvrdě a přesně kolenem na žebra. První kolo ale Šafranová přežila. Od druhého to byl velice tvrdý a svižný zápas z obou stran, ovšem soupeřka byla prostě lepší, pohyblivější, přesnější a zaslouženě vyhrála. I tak to ale byl velmi dobrý a bojovný výkon.

„Všichni tři naši svěřenci šli do zápasů jako outsideři. Chtěli jsme překvapit, což se ale nepodařilo. Je ale důležité tohle všechno hodit za hlavu, makat dál a zlepšovat se v každém aspektu boje. Díky moc všem za výkony a také našim fanouškům za to, že dojeli fandit tak daleko a v takovém počtu," okomentoval celou akci olomoucký šéftrenér Tomáš Musil.