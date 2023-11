Olomoučtí bojovníci se činili i v zahraničí. Odvážejí si vítězství i respekt

Klub Muay Thai Olomouc se poprvé ve své historii vydal na zápas letecky. A to rovnou do Paříže, kde se ve čtvrtek 9. listopadu utkal Martin Švarc ve váze do 100kg s trojnásobným mistrem světa ISKA v kickboxu Fabricem Gnedrym z Pobřeží slonoviny. Zápas na 3 x 3minuty přinesl neskutečnou bitvu dvou výborných a tvrdých bojovníků.

MTO: Paříž a Varšava | Foto: MuayThai Olomouc