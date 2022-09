Zatímco muži v soutěži jasně dominovali a zvítězili ve všech čtyřech kolech, ženy bojovaly do posledního kola o druhé místo hned za suverénní Opavou a tím i o postup do baráže o extraligu. To se na konci srpna v Břeclavi podařilo, takže první zářijový víkend vyrazila obě družstva na zmíněnou baráž do Prahy.